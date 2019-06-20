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Генконсул ФРГ в Санкт-Петербурге о Ганзейских днях в Пскове: То, что мы используем возможность встречаться - показатель связи наших государств

Генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд отметила, что такие совместные встречи России и Германии, как на проходящих в Пскове ХХХIХ Международных Ганзейских днях, - показатель связи этих государств. Об этом генконсул сказала 29 июня, на приеме, организованном в Псковском академическом театре драмы немецким городом Брилоном, следующим организатором Ганзы.

Прием открыл бургомистр Брилона, доктор Кристоф Барч. В своей вступительной речи он обратился с приветствием к и.п. главы Пскова Елене Полонской и поблагодарил муниципальные и областные власти за великолепную организацию Ганзейских дней:

«Спасибо за ту сердечность, с которой вы принимаете гостей псковской Ганзы, и за поддержку, которую оказываете им. Будет очень приятно сотрудничать с вами и дальше».

После этого господин Барч вручил Елене Полонской, а также руководителю Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяне Пустошкиной и председателю комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристине Кобызь шарфы с символикой Брилона.

«Отношения между Россией и странами Европейского Союза не всегда просты. Но то, что мы используем возможности встречаться, как сегодня на этом празднике - показатель того, как тесно связаны наши государства», - отметила Генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге, доктор Эльтье Адерхольд.

Госпожа Адерхольд также поблагодарила псковичей за теплый прием, а членов ганзейских делегаций - за то, что приехали в Псков, чтобы поучаствовать в ХХХIХ Международных Ганзейских днях Нового времени.