Общество

Псково-Печерский монастырь принял делегатов Молодой Ганзы

В завершении ХХХIХ Международных Ганзейских дней Нового времени, которые проходят в Пскове, делегаты Молодой Ганзы отправились в Печоры, где посетили Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, целью экскурсии стало знакомство с историей одного из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей.

Насельники монастыря рассказали гостям про то, как монастырь становился, развивался и защищал край. Далее делегаты отправились в Паломнический центр «Дом паломника», где для них была подготовлена настоящая паломническая трапеза.

Напомним, программа Молодой Ганзы работает в рамках ХХХIХ Международных Ганзейских Дней.