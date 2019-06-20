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В Псковском кремле прошла церемония закрытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. ФОТО

В Псковском кремле состоялась официальная церемония закрытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ней 30 июня приняли участие президент Международного Ганзейского союза Нового времени Ян Линденау, исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, бургомистр Брилона, следующего города для проведения Ганзейских дней в 2020 году, доктор Кристоф Барч и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

«Наш праздник подходит к концу. Три дня назад сюда приехали 89 делегаций как гости. Могу сказать, что сегодня мы уезжаем как друзья. Это был грандиозной праздник в вашем городе и мы гордимся, что вы стали частью Ганзы», - заявил президент Международного Ганзейского союза Нового времени Ян Линденау.

Елена Полонская отметила, что праздник сплотил множество людей из разных городов и стран. «Мы были рады принять у себя делегации, участников культурных, социальных, экономических партнеров и туристов», - заявил она.

Также и.п. главы города отметила, что многие горожане приняли самое прямое участие в организации Ганзейских дней и поблагодарила всех волонтеров, студентов и местных бизнесменов.

«Мы постарались сделать все, чтобы гости погрузились в древнюю атмосферу нашего города. За 4 дня Псков превратился в одну Ганзейскую семью. Уверена, что дружба будет только крепнуть, а все проекты и озвученные идеи будут реализованы», - заключила Елена Полонская.

Она также напомнила, что следующие Ганзейские дни пройдут в Брилоне и пожелала удачи, успехов в организации такого важного праздника.

В ответном слове бургомистр Брилона заявил, что на пути к проведению XL Ганзейских дней в Брилоне в следующем году Псков стал важнейшим пунктом.

«Своей открытостью, гостеприимством и участием вы, горожане, построили мост между нашими городами. Это очень удачный пример сотрудничества, до встречи в 2020 году!», - заключил он.

После чего состоялась церемония передачи флага следующему городу-организатору Международных Ганзейских дней - Брилону.

Завершилась официальная часть передачей флага Русских Ганзейских дней. Елена Полонская передала мэру Великого Новгорода флаг российских Ганзейских дней и ключи от русских Ганзейских городов.

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин отметил, что помимо обширной культурной программы, была организована и отличная рабочая обстановка, что позволило рассмотреть все заявленные вопросы.

Затем начался праздничный концерт ФГБУК «Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого».

Следует добавить, со слов корреспондента, на церемонии присутствовало несколько сотен зритерелей.