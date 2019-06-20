Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Гибкая линейка Yota
Что нам стоит дом построить
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Зачем сапогам полоска?
Как помыть машину бесплатно?
Про заграничную недвижимость депутатов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Ганзейские дни. Программа
Олег Брячак против АЗС
Ганза. Схема перекрытия дорог
Штрафы выше — город чище
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё Общество 20.06.2019 12:4917 Псковичи пожаловались Путину, что им не попасть на прием в онкоцентр 30.06.2019 16:531 В Псковском кремле прошла церемония закрытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. ФОТО 30.06.2019 16:310 Синоптики прогнозируют до +30 градусов в Псковской области в начале июля 30.06.2019 16:061 Псково-Печерский монастырь принял делегатов Молодой Ганзы 30.06.2019 15:310 Генконсул ФРГ в Санкт-Петербурге о Ганзейских днях в Пскове: То, что мы используем возможность встречаться - показатель связи наших государств 30.06.2019 14:040 В Пскове состоялось торжественное шествие Ганзейских делегаций. ФОТО
 
 
 
Самое популярное 27.06.2019 19:215 Псковичка отдала в дар своего новорожденного ребенка 27.06.2019 15:0415 В Пскове началась церемония открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени  28.06.2019 22:300 Очевидцы: В Пушкиногорском районе - серьезное ДТП, столкнулись двухэтажный автобус и легковушка. ВИДЕО 27.06.2019 08:3710 Сегодня стартуют XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове 28.06.2019 23:150 Стали известны подробности ДТП с двухэтажным автобусом и легковушкой в Пушкиногорском районе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковском кремле прошла церемония закрытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. ФОТО

30.06.2019 16:53|ПсковКомментариев: 1

В Псковском кремле состоялась официальная церемония закрытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ней 30 июня приняли участие президент Международного Ганзейского союза Нового времени Ян Линденау, исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, бургомистр Брилона, следующего города для проведения Ганзейских дней в 2020 году, доктор Кристоф Барч и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

«Наш праздник подходит к концу. Три дня назад сюда приехали 89 делегаций как гости. Могу сказать, что сегодня мы уезжаем как друзья. Это был грандиозной праздник в вашем городе и мы гордимся, что вы стали частью Ганзы», - заявил президент Международного Ганзейского союза Нового времени Ян Линденау.

Елена Полонская отметила, что праздник сплотил множество людей из разных городов и стран. «Мы были рады принять у себя делегации, участников культурных, социальных, экономических партнеров и туристов», - заявил она.

Также и.п. главы города отметила, что многие горожане приняли самое прямое участие в организации Ганзейских дней и поблагодарила всех волонтеров, студентов и местных бизнесменов.

«Мы постарались сделать все, чтобы гости погрузились в древнюю атмосферу нашего города. За 4 дня Псков превратился в одну Ганзейскую семью. Уверена, что дружба будет только крепнуть, а все проекты и озвученные идеи будут реализованы», - заключила Елена Полонская.

Она также напомнила, что следующие Ганзейские дни пройдут в Брилоне и пожелала удачи, успехов в организации такого важного праздника.

В ответном слове бургомистр Брилона заявил, что на пути к проведению XL Ганзейских дней в Брилоне в следующем году Псков стал важнейшим пунктом.

«Своей открытостью, гостеприимством и участием вы, горожане, построили мост между нашими городами. Это очень удачный пример сотрудничества, до встречи в 2020 году!», - заключил он.

После чего состоялась церемония передачи флага следующему городу-организатору Международных Ганзейских дней - Брилону.

Завершилась официальная часть передачей флага Русских Ганзейских дней. Елена Полонская передала мэру Великого Новгорода флаг российских Ганзейских дней и ключи от русских Ганзейских городов.

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин отметил, что помимо обширной культурной программы, была организована и отличная рабочая обстановка, что позволило рассмотреть все заявленные вопросы.

Затем начался праздничный концерт ФГБУК «Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого».

Следует добавить, со слов корреспондента, на церемонии присутствовало несколько сотен зритерелей.

 

Теги: #Ганза #ОМСУ #праздник #праздники #Международные Ганзейские дни
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове грядет очередное повышение стоимости проезда в автобусах. Ваше отношение к этому?
В опросе приняло участие 932 человека
Сюжет: XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове В Псковском кремле прошла церемония закрытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени Псково-Печерский монастырь принял делегатов Молодой Ганзы Генконсул ФРГ в Санкт-Петербурге о Ганзейских днях в Пскове: То, что мы используем возможность встречаться - показатель связи наших государств В Пскове состоялось торжественное шествие Ганзейских делегаций. ФОТО Стало известно количество жителей и гостей Пскова, посмотревших салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Сити-менеджер Пскова: Наш город готов снова подать заявку на проведение Международных Ганзейских дней В Международных Ганзейских днях в Пскове приняли участие около 1600 делегатов Полиция перечислила незаконные действия на массовых мероприятиях Ганзейских дней в Пскове В Пскове выпустили дополнительную партию пригласительных билетов на закрытие Международных Ганзейских дней Депутат Бундестага Дирк Визе: Немецкие делегации в полном восторге от Ганзейских дней в Пскове, и ветер не смущает Аллею из 16 лип высадили в Пскове в честь Ганзейского союза Заседание Ассамблеи делегатов XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени проходит в Пскове Торжественный прием столицы Международной Ганзы Любека состоялся в Пскове В Пскове представлена структура работы нового подразделения Молодой Ганзы Профсоюзные учреждения отдыха и оздоровления представлены на Ганзейском рынке в Пскове Делегаты Молодой Ганзы посадят сегодня в Пскове «Аллею Дружбы» в Финском парке В Пскове прошел второй день XXXIX Ганзы. ФОТО Новгородцы поблагодарили псковичей за интересную и разнообразную программу Ганзейских дней В студенческом сквере ПсковГУ началось молодежное гуляние. ВИДЕО Заместитель главы Пскова: Важно не только сохранить отношения между ганзейскими городами, но и заложить основу для проектов Сводный хор Псковской области выступает в самом центре Псковского кремля В Финском парке в Пскове начался этнофестиваль коллекций одежды. ФОТО В Пскове начал работу Ганзейский Форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» Делегаты Молодой Ганзы познакомились с историей Пскова в формате квест-игры На набережных Пскова открылся «Город мастеров» Бревно распилили в Пскове в честь открытия Выставки промышленников Псковской области Сотни гостей собрал Ганзейский рынок с самого начала работы Елена Полонская открыла Ганзейский рынок в Пскове. ФОТО На заседании делегатов Молодой Ганзы обсудили вопрос сплочения молодежи На Октябрьской площади прошел Ганзейский концерт. ФОТО Пригласительный на концерт сводного хора Псковской области может получить любой желающий Более 700 сотрудников псковской полиции заступили на охрану общественного порядка на Ганзе Иван Цецерский едет в Псков на Ганзейские дни На Октябрьской площади в Пскове началась праздничная программа Только вместе мы добьемся процветания и развития - президент Союза русских Ганзейских городов Сергей Бусурин Международный хоровой праздник открылся в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Михаил Ведерников ответил на вопрос «Будет ли жизнь после Ганзы?» Президент Ганзейского Союза вручил губернатору Псковской области символические свечи Ольга Голодец: Псковская область встретила гостей Международных Ганзейских дней похорошевшей Крепких связей и новых проектов пожелал Михаил Ведерников участникам Международных Ганзейских дней в Пскове Ольга Голодец: Все, что мы делаем - во имя будущего ганзейских городов Ольга Голодец оценила ход реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове В Пскове началась церемония открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени  Ольга Голодец о стадионе «Машиностроитель»: До конца года объект должен быть сдан Сити-менеджер Пскова поприветствовал гостей и участников XXXIX Международных Ганзейских дней Ольга Голодец прибыла в Псков на Международные Ганзейские дни Читатели ПЛН высказали свое мнение о подготовке к Ганзейским дням Гости Ганзейских дней в Пскове увидят отреставрированные фасады «Дома губернатора» Полиция напоминает о мерах безопасности во время Ганзейских дней Сегодня состоится торжественная церемония закрытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове Сегодня состоится праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени Сегодня начнет работу Международный фестиваль клубов исторической реконструкции Сегодня стартуют XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове
30.06.2019, 17:520 Дождь и град не помешали псковичам завоевать медали всех достоинств на чемпионате России по гребле 30.06.2019, 17:240 В России начали производство зенитных ракетных систем «С-500» 30.06.2019, 16:531 В Псковском кремле прошла церемония закрытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. ФОТО 30.06.2019, 16:310 Синоптики прогнозируют до +30 градусов в Псковской области в начале июля
30.06.2019, 16:061 Псково-Печерский монастырь принял делегатов Молодой Ганзы 30.06.2019, 15:310 Генконсул ФРГ в Санкт-Петербурге о Ганзейских днях в Пскове: То, что мы используем возможность встречаться - показатель связи наших государств 30.06.2019, 15:170 Ученые описали предсмертные переживания человека 30.06.2019, 15:070 Полиция просит помочь свидетелей ДТП на Юбилейной в Пскове
30.06.2019, 14:480 Режиссер фильма «Викинг»: Благодарен тем, кто в Пскове придумал этот кинофестиваль 30.06.2019, 14:040 В Пскове состоялось торжественное шествие Ганзейских делегаций. ФОТО 30.06.2019, 14:042 Появилась информация о самых низких и высоких тарифах на ЖКХ в регионах России 30.06.2019, 13:460 Директор кинофестиваля «Западные ворота»: Постоянно слышу, что в Псковскую область приедут снимать кино
30.06.2019, 13:372 Стало известно количество жителей и гостей Пскова, посмотревших салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней 30.06.2019, 13:200 Директор информационного агентства «Профсинема» поздравила псковичей с проведением I Международного кинофестиваля 30.06.2019, 13:062 Сити-менеджер Пскова: Наш город готов снова подать заявку на проведение Международных Ганзейских дней 30.06.2019, 12:390 Киновед Армен Медведев: Псковский кинофестиваль кровно связан с идеей Ганзейских дней
30.06.2019, 12:290 В Международных Ганзейских днях в Пскове приняли участие около 1600 делегатов 30.06.2019, 12:180 Больше 30 тысяч человек посетили показы кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 30.06.2019, 11:580 Бургомистр Брилона отметил дружелюбие, гостеприимство и открытость псковичей на XXXIX Международных Ганзейских днях 30.06.2019, 11:433 Псковская полиция набирает сотрудников
30.06.2019, 11:320 Бургомистр Любека Ян Линденау поделился итогами по Ганзейским дням в Пскове 30.06.2019, 11:030 Жителям Псковской области разъяснили процесс оплаты административных штрафов за нарушения ПДД 30.06.2019, 10:300 Упавший телевизор покалечил годовалого ребенка под Петербургом 30.06.2019, 10:230 Псковская таможня нарушила порядок рассмотрения обращений граждан
30.06.2019, 10:090 Псковская транспортная прокуратура сообщила о нарушениях требований безопасности в одном из филиалов РЖД 30.06.2019, 09:460 Полиция перечислила незаконные действия на массовых мероприятиях Ганзейских дней в Пскове 30.06.2019, 09:300 В Роструде рассказали о правах россиян, собирающихся в отпуск 30.06.2019, 08:412 В России завершается действие соглашений, регулирующих цены на топливо
30.06.2019, 08:192 Сегодня состоится церемония закрытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове 30.06.2019, 02:584 Третий день Ганзы в Пскове завершился фейерверком. ВИДЕО + ФОТО 30.06.2019, 00:010 Праздничный концерт для гостей и жителей Пскова. ФОТО 29.06.2019, 22:200 Дальнобойщиков намерены лишать прав с конфискацией авто и груза за перевес
29.06.2019, 21:571 Псковские власти намерены привлечь экспертов РСПП и ТПП для работы в центре «Мой бизнес» 29.06.2019, 21:350 Повышение пособия на детей обойдется бюджету РФ в 80 млрд рублей 29.06.2019, 21:160 У Псковской транспортной прокуратуры возникли претензии к техническому оснащению МАПП Шумилкино 29.06.2019, 20:493 «Титан-Полимер» вошел в состав ТПП Псковской области
29.06.2019, 20:270 Депутат Бундестага: Ганзейские дни способствуют развитию потенциала Пскова и либерализации визового режима 29.06.2019, 20:080 В Дни Ганзы в Пскове задержали двух повторно севших за руль пьяными водителей 29.06.2019, 19:430 Уголовный розыск продолжает поиски пропавшего в марте великолучанина 29.06.2019, 19:240 До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области в воскресенье
29.06.2019, 18:590 В Пскове представлена структура работы нового подразделения Молодой Ганзы 29.06.2019, 18:410 Пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ прошел в Пскове 29.06.2019, 18:320 В Иркутской области из-за паводка погибли пять человек и свыше 350 пострадали 29.06.2019, 18:220 Павел Николаев будет представлять «Справедливую Россию» на допвыборах в Псковское областное Собрание депутатов
29.06.2019, 17:580 В Пскове выпустили дополнительную партию пригласительных билетов на закрытие Международных Ганзейских дней 29.06.2019, 17:361 С 1 июля откроется новый автобусный маршрут «Псков - Сланцы» - расписание и цены 29.06.2019, 17:173 Минстрой намерен пересмотреть нормативы отопления в России 29.06.2019, 16:590 Депутат Бундестага Дирк Визе: Немецкие делегации в полном восторге от Ганзейских дней в Пскове, и ветер не смущает
29.06.2019, 16:421 Интерактив: Сколько контейнеров для мусора не ставь... 29.06.2019, 16:180 Псковские коммунисты выдвинули кандидатов на допвыборы в региональный парламент и гордуму 29.06.2019, 15:555 Аллею из 16 лип высадили в Пскове в честь Ганзейского союза 29.06.2019, 15:330 Торжественный прием столицы Международной Ганзы Любека состоялся в Пскове
29.06.2019, 15:201 На улице Поземского в Пскове автомобиль «Жигули» столкнулся с припаркованной иномаркой 29.06.2019, 15:120 В Идрицкой исправительной колонии выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства 29.06.2019, 14:510 Заседание Ассамблеи делегатов XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени проходит в Пскове 29.06.2019, 14:270 В Невеле росгвардейцы задержали магазинного вора
29.06.2019, 14:062 Популярная группа «Фрукты» выступит сегодня в Пскове 29.06.2019, 13:450 В Полоцке представляют пушкинские иллюстрации Николая Предеина из собрания музея-заповедника «Михайловское» 29.06.2019, 13:290 В Центр обслуживания клиентов «Экопром» ежедневно обращаются более 100 человек 29.06.2019, 13:080 Профсоюзные учреждения отдыха и оздоровления представлены на Ганзейском рынке в Пскове
29.06.2019, 12:470 «Яблоко» и ЛДПР представили в избирком документы своих кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание 29.06.2019, 12:230 Полиция назвала деревни Псковского района, отличившиеся случаями краж велосипедов 29.06.2019, 12:061 Два кандидата претендуют на пост главы Пушкиногорского района 29.06.2019, 11:411 Псковские дети-сироты смогут получать жилье по месту жительства
29.06.2019, 11:220 Вторая часть мультимедийного фестиваля «Цвет белой стены» состоится сегодня в Пскове 29.06.2019, 11:050 На 28 железнодорожных станциях Псковской области не проведена оценка антитеррористической защищенности 29.06.2019, 10:440 Делегаты Молодой Ганзы посадят сегодня в Пскове «Аллею Дружбы» в Финском парке 29.06.2019, 10:231 В Псковской области упразднили пять районных судов
29.06.2019, 10:011 Заявка на включение памятников Пскова в список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет рассмотрена в начале июля 29.06.2019, 09:390 Благотворительный футбольный матч состоится сегодня в Пскове 29.06.2019, 09:222 Сегодня состоится праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени 29.06.2019, 08:591 Псковская таможня нарушила законодательство по обороту оружия
29.06.2019, 00:413 Российский продюсер Бари Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На» 28.06.2019, 23:422 В Пскове прошел второй день XXXIX Ганзы. ФОТО 28.06.2019, 23:150 Стали известны подробности ДТП с двухэтажным автобусом и легковушкой в Пушкиногорском районе 28.06.2019, 22:590 В России ГИБДД создаст систему обучения родителей перевозке детей в автомобиле
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.