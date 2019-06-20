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Общество

В Пскове Ганзейские дни прошли без нарушений общественного порядка

30.06.2019 20:07|ПсковКомментариев: 0

В Пскове в ХХХIХ Международные Ганзейские дни Нового времени прошли без серьезных происшествий, грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

 

В ведомстве напомнили, что для несения службы были привлечены порядка 700 стражей порядка, а также представители Росгвардии, частной охраны и народных дружин.

Полицейские обеспечивали пропускной режим в зоны проведения мероприятий, безопасность дорожного движения, профилактику и пресечение правонарушений в общественных местах. Для работы с иностранными гостями круглосуточно несла службу специальная группа полицейских - переводчиков, а также 300 волонтеров со знанием иностранных языков.

Теги: #Ганза #умвд россии по псковской области #Международные Ганзейские дни #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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