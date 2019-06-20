Общество

Стало известно количество участников Международных Ганзейских дней в Пскове

Стало известно количество участников всех мероприятий XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, проводимых в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, со ссылкой на данные представителей правоохранительных органов, эта цифра - 200 тысяч.

«Только на торжественной церемонии закрытия Ганзы, которая прошла в Псковском кремле, собралось около 5 тысяч жителей и гостей города. В рамках мероприятия флаг Новой Ганзы от Пскова передан городу Брилону (Германия), где в следующем году состоятся 40-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Кроме того, на церемонии были переданы ключи от русских Ганзейских городов и флаг русской Ганзы городу-организатору следующих русских Ганзейских дней Великому Новгороду», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что зрителями праздничного салюта, который завершил 29 июня самый насыщенный на события день псковской Ганзы, стали сорок тысяч гостей и жителей Пскова, сообщил ранее Губернатор области Михаил Ведерников. Около 30 тысяч человек посетили площадки первого кинофестиваля «Западные ворота».

Напомним, что Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле Международные Ганзейские дни, которые проходили с 27 по 30 июня. Подготовкой мероприятия занимался федеральный и региональный оргкомитеты под руководством вице-премьера Ольги Голодец и Главы Псковского региона Михаила Ведерникова соответственно.

В пресс-службе администрации подчеркнули, что большой интерес гостей Ганзы вызвали Международный пленэр, фестиваль клубов исторической реконструкции, этнофестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества, выставка промышленников Псковской области, Форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», международная ремесленную ярмарку «Город мастеров» и мероприятия Молодой Ганзы.

На 13-ти сценических площадках выступила сотня творческих коллективов. Зрители услышали ансамбли из разных городов России (Тихвин, Кингисепп, Вологда, Псков, Москва), а также зарубежных городов-участников Ганзейского союза (Турку, Кокнесе, Берген, Пярну, Тарту, Лимбажи, Брилон, Хамм и другие).

В общей сложности в XXXIX Ганзейских днях приняли участие 72 европейских ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Исландии, Швеции, Франции, Польши, Беларуси и 17 российских городов.