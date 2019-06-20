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Общество

Жители и гости Пскова активно посещали праздничные площадки в последний день XXXIX Ганзы. ФОТО

01.07.2019 00:12|ПсковКомментариев: 0

В Пскове жители и гости города активно посещали праздничные площадки, подготовленные для проведения последнего, четвертого дня XXXIX Ганзы.

Теги: #Ганза #Международные Ганзейские дни #фото
Источник: Псковская Лента Новостей
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