Общество

Жители и гости Пскова активно посещали праздничные площадки в последний день XXXIX Ганзы. ФОТО

В Пскове жители и гости города активно посещали праздничные площадки, подготовленные для проведения последнего, четвертого дня XXXIX Ганзы.

В опросе приняло участие 1030 человек

В опросе приняло участие 1030 человек

Категорически против. В очередной раз залезают в карман самых бедных. Новый менеджмент предприятия показал неспособность вывести автопарк из кризиса

Я в недоумении, не вижу логики. Для тех, кто платит наличными — повысят цену, а для тех, кто банковской картой — нет. Это дискриминация

Скорее, против. Рост стоимости проезда без повышения качества услуг — это неправильно

Мне всё равно. Я не пользуюсь общественным транспортом

Отношусь с пониманием. По-другому и быть не может, когда всё кругом дорожает

Поддерживаю. Дополнительные средства позволят обновить автопарк и сделают положение предприятия более устойчивым

В Пскове грядет очередное повышение стоимости проезда в автобусах. Ваше отношение к этому?

Жители и гости Пскова активно посещали праздничные площадки в последний день XXXIX Ганзы. ФОТО

В Пскове более 200 тысяч человек участвовали в XXXIX Международных Ганзейских днях

В Пскове Ганзейские дни прошли без нарушений общественного порядка

Губернатор Псковской области: Подготовка к XXXIX Ганзейским дням дала толчок к решению проблемных вопросов в Пскове

В Псковском кремле прошла церемония закрытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени

Псково-Печерский монастырь принял делегатов Молодой Ганзы

Генконсул ФРГ в Санкт-Петербурге о Ганзейских днях в Пскове: То, что мы используем возможность встречаться - показатель связи наших государств

В Пскове состоялось торжественное шествие Ганзейских делегаций. ФОТО

Стало известно количество жителей и гостей Пскова, посмотревших салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней

Сити-менеджер Пскова: Наш город готов снова подать заявку на проведение Международных Ганзейских дней

В Международных Ганзейских днях в Пскове приняли участие около 1600 делегатов

Бургомистр Любека Ян Линденау поделился итогами по Ганзейским дням в Пскове

Полиция перечислила незаконные действия на массовых мероприятиях Ганзейских дней в Пскове

Праздничный концерт для гостей и жителей Пскова. ФОТО

Третий день Ганзы в Пскове завершился фейерверком. ВИДЕО + ФОТО

В Пскове выпустили дополнительную партию пригласительных билетов на закрытие Международных Ганзейских дней

Депутат Бундестага: Ганзейские дни способствуют развитию потенциала Пскова и либерализации визового режима

Депутат Бундестага Дирк Визе: Немецкие делегации в полном восторге от Ганзейских дней в Пскове, и ветер не смущает

Аллею из 16 лип высадили в Пскове в честь Ганзейского союза

Заседание Ассамблеи делегатов XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени проходит в Пскове

Торжественный прием столицы Международной Ганзы Любека состоялся в Пскове

В Пскове представлена структура работы нового подразделения Молодой Ганзы

Популярная группа «Фрукты» выступит сегодня в Пскове

Профсоюзные учреждения отдыха и оздоровления представлены на Ганзейском рынке в Пскове

Вторая часть мультимедийного фестиваля «Цвет белой стены» состоится сегодня в Пскове

Делегаты Молодой Ганзы посадят сегодня в Пскове «Аллею Дружбы» в Финском парке

В Пскове прошел второй день XXXIX Ганзы. ФОТО

Новгородцы поблагодарили псковичей за интересную и разнообразную программу Ганзейских дней

В студенческом сквере ПсковГУ началось молодежное гуляние. ВИДЕО

Заместитель главы Пскова: Важно не только сохранить отношения между ганзейскими городами, но и заложить основу для проектов

Сводный хор Псковской области выступает в самом центре Псковского кремля

В Финском парке в Пскове начался этнофестиваль коллекций одежды. ФОТО

В Пскове начал работу Ганзейский Форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу»

Делегаты Молодой Ганзы познакомились с историей Пскова в формате квест-игры

На набережных Пскова открылся «Город мастеров»

Бревно распилили в Пскове в честь открытия Выставки промышленников Псковской области

Сотни гостей собрал Ганзейский рынок с самого начала работы

Елена Полонская открыла Ганзейский рынок в Пскове. ФОТО

На заседании делегатов Молодой Ганзы обсудили вопрос сплочения молодежи

На Октябрьской площади прошел Ганзейский концерт. ФОТО

Пригласительный на концерт сводного хора Псковской области может получить любой желающий

Более 700 сотрудников псковской полиции заступили на охрану общественного порядка на Ганзе

Иван Цецерский едет в Псков на Ганзейские дни

На Октябрьской площади в Пскове началась праздничная программа

Только вместе мы добьемся процветания и развития - президент Союза русских Ганзейских городов Сергей Бусурин

Международный хоровой праздник открылся в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней

Михаил Ведерников ответил на вопрос «Будет ли жизнь после Ганзы?»

Президент Ганзейского Союза вручил губернатору Псковской области символические свечи

Ольга Голодец: Псковская область встретила гостей Международных Ганзейских дней похорошевшей

Крепких связей и новых проектов пожелал Михаил Ведерников участникам Международных Ганзейских дней в Пскове

Ольга Голодец: Все, что мы делаем - во имя будущего ганзейских городов

Ольга Голодец оценила ход реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове

В Пскове началась церемония открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени

Ольга Голодец о стадионе «Машиностроитель»: До конца года объект должен быть сдан

Сити-менеджер Пскова поприветствовал гостей и участников XXXIX Международных Ганзейских дней

Ольга Голодец прибыла в Псков на Международные Ганзейские дни

Читатели ПЛН высказали свое мнение о подготовке к Ганзейским дням

Гости Ганзейских дней в Пскове увидят отреставрированные фасады «Дома губернатора»

Полиция напоминает о мерах безопасности во время Ганзейских дней

Сегодня состоится церемония закрытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове

Сегодня состоится праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени

Сегодня начнет работу Международный фестиваль клубов исторической реконструкции

Сегодня стартуют XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове