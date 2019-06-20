Общество

Денис Иванов: Спасибо псковичам за старания и терпение в дни Ганзы

«Такое масштабное мероприятие как Международные Ганзейские дни Нового времени, прошло в Пскове впервые, и прошло на достойном уровне», - такое мнение высказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов, комментируя итоги псковской Ганзы.

Денис Иванов, в частности, выразил слова благодарности жителям города за дружелюбие и гостеприимность. «Псковичи показали себя с лучшей стороны. Мы показали, что мы можем быть цивилизованными, приветливыми. Спасибо всем горожанам за старания и терпение», - подчеркнул депутат.

Отметил он и тот факт, что на протяжении всех дней Ганзы город содержался в чистоте.

«Идеального ничего не бывает. Праздник был масштабный, работало много площадок. Если и были огрехи, то ничего страшного, это все мелочи. Не думаю, что кому-то они испортили праздник», - прокомментировал Денис Иванов.

Также депутат рассказал, что в рамках Ганзейских дней принимал участие в торжественном приеме города Нойса, пообщался с представителями данного города и побывал на шествии делегаций из ганзейских городов. Кроме того, напомним, Денис Иванов участвовал в подготовке города к Ганзейским дням: вместе с добровольцами и волонтерами осуществлял покраску урн на Октябрьском проспекте, подвозил краску и помогал с материалами.