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Юбилейный Курган Дружбы пройдет в воскресенье на границе России, Белоруссии и Латвии

Юбилейная, 60-я встреча ветеранов России, Белоруссии и Латвии на границе трех стран пройдет в воскресенье, 7 июля. На Кургане Дружбы встретятся около 160 человек из числа официальных делегаций ветеранских объединений. На территорию праздника в Себежском районе также смогут попасть все желающие при наличии паспорта гражданина РФ.

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В рамках юбилейного Кургана Дружбы состоятся традиционные мероприятия. В частности, пройдет встреча официальных делегаций и братание, возложение цветов к памятникам на территории России и Белоруссии, а также передача корзины цветов на латвийскую сторону. Участники мероприятия разожгут партизанский Костер Дружбы.

Специально к юбилейному Кургану выпущена памятная медаль, которую получат активные участники мероприятия. Вручать ее будут и после юбилейного события.

В рамках встречи пройдут показательные выступления военнослужащих: рукопашный бой (76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная дивизия), а также выступления воинов-пограничников и кинологов со служебными собаками (пограничная комендатура в г. Себеже Пограничного управления ФСБ России по Псковской области).

К подготовке новых интерактивных площадок, которые разнообразят и обогатят программу, подключился художественный руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Вместе с реконструкторами на площадке Кургана Дружбы он создаст лагерь партизан, в котором можно будет подробнее узнать об их быте и обмундировании, попробовать блюда полевой кухни.

На территории праздника также развернутся две выставки вооружения и военной техники, которые прибудут из Москвы и Острова. На площадке можно будет пройти курс молодого бойца, обучиться приемам штыковой атаки и научиться метать гранату.

В концерте примут участие образцово-показательный оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии и ансамбль песни и пляски Западного военного округа. Также выступит группа «Партизан FM».

Мемориальный комплекс в честь участников партизанского движения «Курган Дружбы» был открыт в июле 1959 года. Он сооружен в память о сотрудничестве народов во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, подготовку к юбилейному Кургану Дружбы курирует региональный оргкомитет, который возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

На фото: встреча на Кургане Дружбы в 2018 году.