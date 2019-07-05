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Общество

Губернатор Михаил Ведерников участвует в юбилейной встрече на Кургане Дружбы

07.07.2019 12:07|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавляет российскую делегацию на юбилейной, 60-й встрече на Кургане Дружбы. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, состоялось традиционное братание участников с хлебом-солью и торжественное возложение цветов к памятнику партизанки-разведчицы, уроженки города Себежа Марии Пынто, после чего официальные делегации и гости отправились на белорусскую сторону. Там они вместе возложили цветы и венки к памятнику героям-комсомольцам в деревне Прошки. Затем официальные лица передали корзины с цветами на латвийскую сторону, к монументу партизану Иманту Судмалису.

Напомним, 7 июля, в Себежском районе проходит юбилейная, 60-я встреча ветеранов Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков России, Латвии и Белоруссии. В традиционном памятном мероприятии на Кургане Дружбы принимают участие представители ветеранских объединений трех стран-участниц — всего 160 человек.

Белорусскую делегацию возглавляет председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев, делегацию Латвии — депутат Сейма Латвийской Республики Артур Рубикс, сообщили ПЛН в пресс-администрации Псковской области.

В составе российской делегации на Кургане Дружбы сенатор от Псковской области Елена Бибикова, депутат Госдумы Александр Козловский, Герой России Алексей Романов, председатель Всероссийского общественной организации ветеранов Владимир Епифанов, секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Цунаева, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и депутаты, митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Псковского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Геннадий Корольков, главы районов и городских округов, представители общественности, молодежи.

В этом году принимающей стороной выступает Россия, поэтому делегации встретились на территории Себежского района.

По традиции участники мероприятия хором исполнили песню военных лет «Катюшу». После была отслужена заупокойная лития в часовне преподобного Сергия Радонежского, возведенной три года назад для поминовения павших в годы Великой Отечественной войны.

Продолжатся мероприятия торжественным митингом, праздничным концертом и работой интерактивных площадок. Завершится встреча на Кургане Дружбы партизанским костром.

Курган Дружбы — памятник героизму и невероятному мужеству русских, белорусских и латышских партизан, которые совместными усилиями сражались против фашистских войск. Он представляет собой искусственно созданный холм, насыпанный на территории тогда существующего СССР. Земля, которая использовалась для создания кургана, была взята с тех мест, где погибли или имеются захоронения бойцов и партизан Советской Красной Армии. К наивысшей точке холма ведут ступени из камня, которые стали продолжением нескольких аллей с трех сторон: кленовой — Российской аллеей, липовой — Латвийской и березовой — Белорусской.

В основание памятника вмонтированы три плиты с надписями на трех языках (латышском, белорусском и русском), которые говорят о том, что Курган Дружбы был сооружен на стыке границ советских братских республик в честь неугасимой боевой дружбы, которая была скреплена кровью латышских, русских и белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны. Открытие памятника состоялось 3 июля 1959 года.

В Псковской области подготовку к юбилейному, 60-му Кургану Дружбы курировал региональный оргкомитет под руководством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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