Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод-2019» в Пскове

В администрации Псковской области в пятницу, 19 июля, прошло очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного этапа конкурса «Десантный взвод — 2019». Его провел заместитель руководителя аппарата Дмитрий Иванов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в работе приняли участие представители 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, органов исполнительной власти региона и общественных организаций.

Командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Игорь Каплий доложил о подготовке мероприятий. На данный момент ведется проработка вопросов охраны общественного порядка, медицинского и транспортного обеспечения участников и гостей. В дни открытия и закрытия международного конкурса «Десантный взвод — 2019» у полигона «Завеличье» будут организованы дополнительные стоянки для автотранспорта зрителей.

На оргкомитете обсудили программу проведения международного конкурса, организационные моменты и вопросы межведомственного взаимодействия. Также было отмечено, что в прошлом году мероприятие прошло на высоком организационном уровне. В этом году соревнования обещают быть еще более масштабными и зрелищными.

Председатель комитета по культуре Жанна Малышева рассказала о подготовке творческой программы церемоний открытия и закрытия международных армейских игр. Она отметила, что в концертной программе будут задействованы областные и городские творческие коллективы и ансамбли 76-й дивизии.

По информации Минобороны РФ, участие в международном этапе конкурса «Десантный взвод — 2019», который пройдет в Псковской области, примут команды из 23 стран мира, в том числе из Венесуэлы, Китая и Марокко.

Соревнования пройдут на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово». Прибытие команд-участниц начнется с 25 июля.

Россию на «Десантном взводе» представит команда на боевых машинах десанта БМД-2, победившая на отборочном этапе соревнований.

Соревнования пройдут в четыре этапа. В рамках первого этапа военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км. Затем состоится индивидуальная гонка на боевых машинах с боевой стрельбой, преодолением естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап представляет собой гонку преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финале команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также будут совершать индивидуальные прыжки на точность.

Смотрите также К концу октября у Псковского областного театра кукол появится свой информационный сайт.

На сайте Министерства обороны открыта аккредитация для представителей средств массовой информации.