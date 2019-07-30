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На закрытие армейского конкурса «Десантный взвод» псковичей доставят бесплатные автобусы

На церемонию закрытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове можно доехать на бесплатных шаттлах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, дополнительные автобусы курсируют 13 августа с 7.47 до 16.16 с остановками: полигон «Завеличье», 10 школа, ул. Юбилейная, магазин «Маяк», ул. Маргелова, полигон «Завеличье». Интервал движения в среднем составит 10-15 минут, но может меняться в зависимости от ситуации на дороге.

Кроме того, к месту проведения армейских игр можно будет добраться на городском автобусе № 19, маршрут которого будет продлен до полигона «Завеличье», а также пригородными автобусами № 107 и № 107-Э, следующими по маршруту «Псков - Палкино».

Напомним, для автомобилистов сегодня введено временное ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на улице Генерала Маргелова.

Для удобства зрителей рядом с полигоном «Завеличье» организаторами мероприятия обустроена парковка вместимостью около 300 автомобилей.

Госавтоинспекция напоминает, что во избежание заторовых ситуаций и осложнения дорожной обстановки водители транспортных средств могут использовать альтернативные пути - по автомобильной дороге «Псков - Палкино» через населенный пункт Тямша, далее следуя по дороге «Псков - Кислово - Палкино» в сторону Пскова.