Общество

Абсолютным лидером конкурса «Десантный взвод» стала команда России

Сегодня, 13 августа, на полигоне «Завеличье» состоялось торжественное закрытие международных армейских игр «Десантный взвод», в рамках которого были подведены итоги и прошло награждение победителей.

На церемонии награждения присутствовали заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко, заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков, а также представители власти Псковского региона.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, открыл мероприятие Владимир Кочетков награждением команд в различных номинациях. В номинации «Лучшие в профессии» были отмечены отдельные участники команд, в номинации «Десантирование на точность» награда вручена команде Республики Беларусь, «Мастер гонки» - награду получило 2 отделение РФ, «Вместе мы сила» - победа у 3 отделения команды республики Казахстан, «Сильные духом» - десантный взвод республики Иран.

Далее заместитель губернатора региона Василий Осипов вручил награды победителям в номинациях, учрежденных администрацией Псковского региона.

Победа в номинации «Воля к победе» присуждена команде Казахстана, «Единая команда» - Алжирской народной демократической республике, «Упорство и стремление к победе» - Боливарианской республике Венесуэла, «Стойкость и выносливость» - республике Судан.

Далее прошло награждение в номинациях, учрежденных Советом ветеранов Воздушно-десантных войск. Награды вручили ветераны ВДВ, герои России.

В номинации «Десант - моя жизнь» победу одержала команда Сирийской республики, «Лучший новичок соревнований» - команда Таджикистана, «Железный характер» - команда Южно-Африканской Республики, «За содружество» - команда республики Ангола, «За усердие и единство» - команда Мали.

В номинации «Участие в этапах без боевых машин» победителем стала команда Киргизии.

В номинации «Мастера парашютного дела» абсолютным победителем признана команда королевства Марокко.

Далее состоялось торжественное награждение победителей.

Абсолютным лидером и победителем международных армейских игр по полевой выучке «Десантный взвод» 2019 года стала команда Российской Федерации.

В упорной борьбе почетное второе место завоевала команда Белоруссии. Третья ступень пьедестала досталась сборной команде Китая.

Кубок победителя и диплом вручили командиру команды РФ Павлу Осипову.

Далее прозвучал гимн страны победителя – России.

Юрий Садовенко обратился к участникам: «Из года в год интерес к турниру растет, количество участников увеличилось в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Для Абхазии, Мали, Камбоджи, Осетии этот конкурс положил начало армейским играм».

ВДВ - элита любого государства, подчеркнул замминистра обороны. «Позади 10 дней упорной работы и борьбы, в ходе соревнований вы действовали решительно, продемонстрировали высокий уровень выучки и волю к победе. Такие состязания - лучший способ укрепить доверие между вооруженными силами стран, обменяться опытом. На армейских играх люди с оружием в руках, на грозной боевой технике встречаются как друзья. Уверен, что вы обменяетесь рукопожатиями и искренне поздравите друг друга», - сказал Юрий Садовенко, поблагодарил организаторов и болельщиков за яркую поддержку и объявил армейские игры закрытыми.

Напомним, в конкурсе «Десантный взвод АрМИ-2019» принимали участие команды из 21 страны мира. Соревнования прошли в 4 этапа на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово».

На первом этапе военнослужащие осуществили десантирование в составе взвода и совершили марш-бросок на 10 км. Второй этап включал в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап - это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений.

В финальном этапе команды соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также совершили индивидуальные прыжки с парашютом на точность.