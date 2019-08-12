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Общество

Абсолютным лидером конкурса «Десантный взвод» стала команда России

13.08.2019 11:43|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 13 августа, на полигоне «Завеличье» состоялось торжественное закрытие международных армейских игр «Десантный взвод», в рамках которого были подведены итоги и прошло награждение победителей.

На церемонии награждения присутствовали заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко, заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков, а также представители власти Псковского региона. 

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, открыл мероприятие Владимир Кочетков награждением команд в различных номинациях. В номинации «Лучшие в профессии» были отмечены отдельные участники команд, в номинации «Десантирование на точность» награда вручена команде Республики Беларусь, «Мастер гонки» - награду получило 2 отделение РФ, «Вместе мы сила» - победа у 3 отделения команды республики Казахстан, «Сильные духом» - десантный взвод республики Иран.

Далее заместитель губернатора региона Василий Осипов вручил награды победителям в номинациях, учрежденных администрацией Псковского региона. 

Победа в номинации «Воля к победе» присуждена команде Казахстана, «Единая команда» - Алжирской народной демократической республике, «Упорство и стремление к победе» - Боливарианской республике Венесуэла, «Стойкость и выносливость» - республике Судан.

Далее прошло награждение в номинациях, учрежденных Советом ветеранов Воздушно-десантных войск. Награды вручили ветераны ВДВ, герои России.

В номинации «Десант - моя жизнь» победу одержала команда Сирийской республики, «Лучший новичок соревнований» - команда Таджикистана, «Железный характер» - команда Южно-Африканской Республики, «За содружество» - команда республики Ангола, «За усердие и единство» - команда Мали.

В номинации «Участие в этапах без боевых машин» победителем стала команда Киргизии. 

В номинации «Мастера парашютного дела» абсолютным победителем признана команда королевства Марокко.

Далее состоялось торжественное награждение победителей.

Абсолютным лидером и победителем международных армейских игр по полевой выучке «Десантный взвод» 2019 года стала команда Российской Федерации. 

В упорной борьбе почетное второе место завоевала команда Белоруссии. Третья ступень пьедестала досталась сборной команде Китая.

Кубок победителя и диплом вручили командиру команды РФ Павлу Осипову.

Далее прозвучал гимн страны победителя – России.

Юрий Садовенко обратился к участникам: «Из года в год интерес к турниру растет, количество участников увеличилось в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Для Абхазии, Мали, Камбоджи, Осетии этот конкурс положил начало армейским играм».

ВДВ - элита любого государства, подчеркнул замминистра обороны. «Позади 10 дней упорной работы и борьбы, в ходе соревнований вы действовали решительно, продемонстрировали высокий уровень выучки и волю к победе. Такие состязания - лучший способ укрепить доверие между вооруженными силами стран, обменяться опытом. На армейских играх люди с оружием в руках, на грозной боевой технике встречаются как друзья. Уверен, что вы обменяетесь рукопожатиями и искренне поздравите друг друга», - сказал Юрий Садовенко, поблагодарил организаторов и болельщиков за яркую поддержку и объявил армейские игры закрытыми.

Напомним, в конкурсе «Десантный взвод АрМИ-2019» принимали участие команды из 21 страны мира. Соревнования прошли в 4 этапа на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово».

На первом этапе военнослужащие осуществили десантирование в составе взвода и совершили марш-бросок на 10 км. Второй этап включал в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап - это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений.

В финальном этапе команды  соревновались в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также совершили индивидуальные прыжки с парашютом на точность.

Теги: #ВДВ #десантники
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Десантный взвод-2019 Абсолютным лидером конкурса «Десантный взвод» стала команда России На закрытие армейского конкурса «Десантный взвод» псковичей доставят бесплатные автобусы В церемонии закрытия международного конкурса «Десантный взвод» примет участие замминистра обороны Юрий Садовенко Десантники из Беларуси стали лучшими в прыжках с парашютом на точность В эстафете на боевых машинах российские десантники не оставили своим соперникам ни единого шанса ГАИ предупреждает псковичей о возможных пробках в связи с закрытием армейских игр «Десантный взвод» Заключительные состязания в рамках конкурса «Десантный взвод» пройдут в Псковской области 12 августа Участники «Десантного взвода» познакомились с достопримечательностями Псковской области На «Десантном взводе» российские десантники снова бьют рекорды Команда РФ одержала уверенную победу в гонке преследования на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод». ФОТО Проходящее в Печорском районе ориентирование участников военных игр «Десантный взвод» покажут в трансляции В гонке преследования соревнованись участники Международного конкурса «Десантный взвод-2019» на полигоне «Струги Красные» На полигоне в Стругах Красных участники «Десантного взвода-2019» соревнуются в гонке преследования На «Десантном взводе» команды провели тренировочные прыжки на точность Российские десантники показали лучшее время в индивидуальной гонке на боевых машинах в рамках конкурса «Десантный взвод» Участники конкурса «Десантный взвод-2019» совершили десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров Российские десантники лидируют после первого этапа на конкурсе «Десантный взвод» Российские десантники выйдут седьмыми на старт «Десантного взвода» Михаил Ведерников: Для нас большая честь второй раз принимать «Десантный взвод» Зрители «Десантного взвода» увидели «балет» БМД-4М под звуки вальса Конкурс «Десантный взвод» торжественно открыли в Пскове Псковичей приглашают на открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» Ансамбль «Сказ» выступит на открытии конкурса «Десантный взвод» Для гостей международного конкурса «Десантный взвод» будет обустроена парковка вместимостью около 300 машин «Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ На открытии «Десантного взвода» зрители увидят десантный «балет» БМД-4М под звуки вальса Сегодня десантники из 21 страны совершат первые прыжки в рамках подготовки к первому этапу конкурса «Десантный взвод-2019» На открытие и закрытие «Десантного взвода» псковичи смогут добраться на шатлах, автобусе №19 и пригородных автобусах Участникам международного этапа конкурса «Десантный взвод» в Пскове торжественно вручили оружие 3 августа состоится открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» в Пскове Первыми на международный конкурс «Десантный взвод» прибыли команды из Беларуси, Шри-Ланки и Ирана Эшелон с техникой Народно-освободительной армии Китая прибыл в Псковскую область для участия в конкурсе «Десантный взвод» Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод-2019» в Пскове
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