Общество

В церемонии закрытия международного конкурса «Десантный взвод» примет участие замминистра обороны Юрий Садовенко

Сегодня заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко совершит рабочую поездку в войска Западного военного округа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минобороны, в ходе работы Юрий Садовенко примет участие в торжественной церемонии закрытия международного конкурса «Десантный взвод» Армейских международных игр (АрМИ-2019), которая пройдет на полигоне Завеличье соединения Воздушно-десантных войск России в Псковской области.

На торжественной церемонии закрытия объявят итоги конкурса, который проходил на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье», аэродроме «Шабаны» и площадке приземления «Кислово». Команде-победителю будет вручен кубок, а также определены победители в отдельных дисциплинах и номинациях. Всего будут определены победители в 12 номинациях.

В торжественной церемонии закрытия конкурса также примут участие заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, ветераны Воздушно-десантных войск, представители местных органов власти и самоуправления, военно-патриотические клубы и представители ВВПОД «Юнармия».

По окончании церемонии закрытия конкурса состоится праздничный концерт Ансамбля пени и пляски Воздушно-десантных войск, художественных коллективов города Пскова и Псковской области.

Затем заместитель руководителя оборонного ведомства России встретится с главами иностранных делегаций, победителями и призерами престижного состязания.