Общество

Эшелон с техникой Народно-освободительной армии Китая прибыл в Псковскую область для участия в конкурсе «Десантный взвод»

25 июля на железнодорожную станцию «Владимирский лагерь» в Псковской области прибыла техника Народно-освободительной армии Китая для участия в международном этапе конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод-2019», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

«На конкурс китайская команда привезла пять боевых машин десанта ZLC-2000, а для их технического обеспечения - авторемонтную мастерскую, полуприцеп с горюче-смазочными материалами и один военный внедорожник. Сегодня техника была разгружена и перевезена в полевой парк соревнования, расположенный на 714 полигоне Воздушно-десантных войск в населенном пункте Струги Красные Псковской области», - сообщил помощник руководителя конкурса по техническому обеспечению бронетанковой техники подполковник Арман Оспанов.

Кроме того, офицер уточнил, что на своей технике будет соревноваться только команда Китая, остальные шесть - выступят на технике, предоставленной российской стороной, среди которой боевые машины десанта БМД-2 и бронетранспортеры БТР-80.

Торжественное открытие конкурса состоится 3 августа на полигоне Завеличье. Соревнования пройдут в четыре этапа. На первом военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км. Второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап - это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также совершат индивидуальные прыжки с парашютом на точность.