Общество

Первыми на международный конкурс «Десантный взвод» прибыли команды из Беларуси, Шри-Ланки и Ирана

Участники международного конкурса «Десантный взвод» прибывают в Псковскую область. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в пятницу, 26 июля, в расположении 76-й десантно-штурмовой дивизии состоялась торжественная встреча двух команд-участниц из Шри-Ланки и Ирана. Ранее в Псков приехали представители из Республики Беларусь.

По русской традиции гостей встречали «хлебом-солью». Главный судья соревнований генерал-майор ВС РФ Сергей Волык поприветствовал прибывшие команды и пожелал им удачи в соревнованиях. На флагштоках были подняты флаги Шри-Ланкии Ирана.

Все участники размещены в Черехе, на базе 104-го десантно-штурмового полка. В ближайшее время под руководством российских коллег-инструкторов они приступят к тренировкам по огневой и воздушно-десантной подготовке.

Отметим, основные этапы конкурса будут проводиться на трех полигонах псковской дивизии, которая по результатам зимнего периода обучения названа лучшим соединением ВДВ России. Вооружением, экипировкой и военной техникой участников будет обеспечивать российская сторона. За исключением участников из Китая, которые вновь приехали на игры со своей техникой.

Россию на «Десантном взводе» будет представлять команда на боевых машинах десанта БМД-2, победившая в отборочном этапе соревнований.

Торжественная церемония открытия международного конкурса «Десантный взвод» пройдет 3 августа, в 10.30, на полигоне «Завеличье». Жители и гости Псковской области смогут стать свидетелями зрелищного мероприятия, в программу которого войдут десантирование, показательные выступления военнослужащих, выставка современной военной техники. Добраться до площадки можно будет на рейсовых автобусах.

Сами армейские соревнования пройдут в четыре этапа. На первом этапе военнослужащие будут десантироваться в составе взвода и совершат марш-бросок на 10 километров. После этого состоится индивидуальная гонка на боевых машинах с боевой стрельбой, преодолением естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап будет — гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финале команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия и в индивидуальных прыжках на точность.

Отметим, что в международном этапе конкурса «Десантный взвод — 2019», который пройдет с 3 по 14 августа в Псковской области, примут участие команды из 21 страны мира, в том числе из Венесуэлы, Китая и Марокко. Соревнования пройдут на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово».

В прошлом году Псковская область впервые стала площадкой для такого масштабного мероприятия, благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации региона.