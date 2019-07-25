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Общество

3 августа состоится открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» в Пскове

29.07.2019 08:36|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония открытия международного этапа конкурса  «Десантный взвод АрМИ-2019» пройдет на полигоне «Завеличье» (3,5 км от Пскова по Палкинскому шоссе) 3 августа в 10.30. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, на открытие приглашаются военнослужащие с семьями, жители и гости города Пскова.

В программе состоятся показательные выступления, пройдут интерактивные шоу и концертная программа, будет развернута выставка вооружения и военной техники.

В конкурсе «Десантный взвод АрМИ-2019» примут участие команды из 23 стран мира. Соревнования пройдут в 4 этапа на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово».

На первом этапе военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км. Второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап - это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений.

В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также совершат индивидуальные прыжки с парашютом на точность.

Теги: #ВДВ #десантники
Источник: Псковская Лента Новостей
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