Общество

Крендели, свекольные блины, балабки и лаваш - участники презентации проекта «Хлебное место» выразили желание участвовать в его фестивалях и конкурсах

Оригинальные хлебные продукты пользуются постоянным спросом жителей и гостей псковских пушкинских мест, — рассказала в ходе презентации проекта «Хлебное место» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» генеральный директор ООО «Литературные отели» Светлана Ковширко. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в то же время, Светлана Ковширко отметила, что в так называемый высокий сезон кафе не в состоянии готовить подобную продукцию из-за необходимости обслуживать большой поток туристов, вынужденно предоставляя своим посетителям значительное количество так называемых «комплексных» обедов.

Зато зимой и в межсезонье расположенное в непосредственной близости от Пушкинского Заповедника кафе «Корзинка», например, печёт для своих гостей свекольные блины и крендели, которые любил Пушкин. С радостью приветствуя новый проект музея, «Литературные отели» готовы принять участие не только в фестивале, но и, например, в конкурсе пекарей, — подытожила Светлана Ковширко.

Директор ООО «Святогоръ» Алвира Григорян в свою очередь порекомендовала участникам «круглого стола» попробовать армянский хлеб лаваш, который кафе предлагает посетителям. Предприниматель также поддержала мысль о том, что в районе, претендующем на звание «Хлебного места», хлеб должен быть разнообразно и широко представлен во всех точках общественного питания и в магазинах.

Присоединиться к проекту выразил желание и Владимир Виноградов, руководитель экскурсионной пасеки «Пчелиная усадьба».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Напомним, что проект «Хлебное место» Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» нынешней весной стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», который проводится с 2014 года. За это время его главный организатор и исполнитель — Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко — поддержал более 320 инициатив в 65 регионах России. Конкурс «…призван содействовать развитию малых городов и сёл России», ориентирован на разработку и воплощение в жизнь «…долгосрочных социокультурных проектов, направленных на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию малых территорий». Нужно отметить, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» уже становился победителем «Мозаики…» с проектом «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса» — именно в стартовом для конкурса 2014 году.