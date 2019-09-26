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Культура

Итоги первых экспедиций в рамках проекта «Хлебное место» подвели в Пушкинском Заповеднике

27.09.2019 19:42|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина и их партнеры по проекту Хлебное место» совершили первые экспедиции по «Хлебному пути», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Так, в частности, исследователи уже побывали на местах расположения мельниц на реке Шесть в деревнях Поляне, Бурково, Красково, Окунево и Кошкино Пушкиногорского района. В Буркове и в Краскове участникам экспедиции с помощью местного жителя Виктора Архипова удалось отыскать и сделать снимки сохранившихся элементов мельничных гидротехнических систем. Опознать их в каменной кладке, поросшей растительностью, стороннему человеку практически невозможно. Хотя по свидетельству Виктора Архипова в том же Буркове мельница работала еще до 1970-х годов, а в последние годы уже даже была частью электрифицирована. Год ее постройки пока не известен. Рассказывая об истории этих мест, руководитель проекта «Хлебное место», начальник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского Заповедника Наталья Виноградова сообщила, что в «Списках населенных мест Российской Империи» за 1885 год в Буркове значатся три двора, а также шесть человек мужского пола и семь — женского; после Великой Отечественной здесь были уже только мельница и дом мельника.

В Буркове сохранились части мельничной гидротехнической системы — «кринка», основание и столбы плотины, она же — и подъездной мост. Фото: Денис Виноградов, музей-заповедник «Михайловское».

Другие экспедиционные маршруты в рамках проекта прошли по отдельным районам поселка Пушкинские Горы, по деревне Зуёва Гора, по селу Велье и в его окрестностях. В ходе этих изысканий выявлено полтора десятка мест бытования мельниц. На некоторых участках сохранились следы прежних строений, в других случаях записаны свидетельства очевидцев-старожилов, найдены архивные данные.

Экспедиционную работу по проекту в музее планируют продолжать и в октябре.

Напомним, что проект «Хлебное место» Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» нынешней весной стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел», который проводится с 2014 года. За это время его главный организатор и исполнитель — Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко — поддержал более 320 инициатив в 65 регионах России. Конкурс «…призван содействовать развитию малых городов и сел России», ориентирован на разработку и воплощение в жизнь «…долгосрочных социокультурных проектов, направленных на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию малых территорий». Отметим, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» уже становился победителем «Мозаики…» с проектом «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса» — именно в стартовом для конкурса 2014 году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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