Культура

Пушкиногорские коммунальщики внесли неожиданный вклад в «мельничный» проект музея-заповедника «Михайловское»

Неожиданный подарок в конце этой рабочей недели сделали пушкиногорские коммунальщики участникам проекта «Хлебное место», который воплощают в жизнь в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель проекта, начальник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского Заповедника Наталья Виноградова, неделю назад участники экспедиции «Хлебный путь» исследовали старое мельничное место на «Холоднике» — так, по названию протекающего здесь ручья, местные жители «окрестили» район и улицу на северо-западе посёлка.

Тогда участники экспедиции смогли побеседовать с Верой Парфеновой (Александровой), которая с рождения живёт здесь, в доме, в 1960-е годы выстроенном на месте, где в своё время жил местный мельник. Вера Васильевна даже любезно предоставила музейщикам фотографию того самого дома мельника из личного архива. Но вот следов самой мельницы в Холоднике обнаружить не удалось, хотя, по свидетельству старожилов-пушкиногорцев, ещё десять-пятнадцать лет назад здесь можно было увидеть валуны, оставшиеся от её построек.

Дом мельника на старой фотографии из архива жительницы Пушкинских Гор Веры Парфеновой

«Однако буквально неделю спустя, — рассказывает Наталья Виноградова, — в Пушкинский заповедник позвонил руководитель «Комбината коммунальных услуг» Анатолий Васильевич Романов и сообщил, что при прокладке новых водопроводных труб на Холоднике рабочие обнаружили камни и большой фрагмент мельничного жернова. «Осколок» мельничного оборудования укреплял въезд в проулок. Теперь этот артефакт будет украшать въезд на Холодник и обозначать историческое «Хлебное место» — место, где стояла мельница в Пушкинских Горах».

Фрагмент жёрнова «с Холодника». Фото: Денис Виноградов, Пушкинский заповедник

Напомним, что проект «Хлебное место» Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» включает в себя не только экспедиции «Хлебный путь», по итогам которых музей планирует издать карту-путеводитель «Хлебное Пушкиногорье» и сборник оригинальных рецептов. Для детей и подростков музейщики организуют конкурс рисунков и проведут серию уроков-исследований под общим названием «От сохи до каравая». Жителей и гостей района ждут два фестиваля — «Хлебные субботы у Мельницы» и «День рождения Колобка». Задумали в Пушкинском заповеднике и изучить старинную технологию обработки жерновов с тем, чтобы её возродить, и многое другое.

Нынешней весной этот масштабный проект стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», который с 2014 года проводится силами Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Конкурс «…призван содействовать развитию малых городов и сёл России», ориентирован на разработку и воплощение в жизнь «…долгосрочных социокультурных проектов, направленных на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию малых территорий».