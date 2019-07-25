Общество

Участникам международного этапа конкурса «Десантный взвод» в Пскове торжественно вручили оружие

Участникам международного этапа конкурса «Десантный взвод - 2019», который пройдет в Псковской области в рамках Армейских международных игр, в торжественной обстановке было вручено оружие, с которым им предстоит соревноваться, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Сегодня мы в торжественной обстановке всем участникам конкурса вручили оружие, с которым им предстоит пройти все испытания конкурса, - сообщил начальник штаба руководства конкурсом подполковник Роман Смирнов. - Каждому военнослужащему, в соответствии со своей воинской специальностью, были вручены автоматы АК-74М, пулеметы ПКМ, а также гранатометы РПГ-7Д». «Сегодня мы в торжественной обстановке всем участникам конкурса вручили оружие, с которым им предстоит пройти все испытания конкурса, - сообщил начальник штаба руководства конкурсом подполковник Роман Смирнов. - Каждому военнослужащему, в соответствии со своей воинской специальностью, были вручены автоматы АК-74М, пулеметы ПКМ, а также гранатометы РПГ-7Д».

Также начальник штаба руководства конкурсом уточнил, что оружие было вручено представителям тринадцати команд, прибывших на сегодняшний момент для участия в конкурсе. В течение оставшихся дней до открытия соревнования, для участия в конкурсе, прибудут еще восемь команд.

Торжественное открытие конкурса состоится 3 августа на полигоне «Завеличье». Соревнования пройдут в четыре этапа. На первом военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км, второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап - это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также будут совершать индивидуальные прыжки на точность.