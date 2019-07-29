Общество

Сегодня десантники из 21 страны совершат первые прыжки в рамках подготовки к первому этапу конкурса «Десантный взвод-2019»

Вечером 29 июля участники международного этапа конкурса «Десантный взвод-2019», который пройдет в Псковской области в рамках Армейских международных игр, приступили к подготовке к первому этапу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, в рамках мероприятий подготовки к первому этапу «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш броска 10 км» с участниками конкурса проведена предпрыжковая тренировка на снарядах воздушно-десантного комплекса, в ходе которой военнослужащие отработали действия десантников на парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2» на которых им предстоит соревноваться.

Все участники конкурса добросовестно отработали действия парашютиста-десантника при отделении от летательного аппарата, приземлении, действия парашютиста в воздухе и гашение купола при сильном ветре.

Для представителей Камбоджы, Мали, Анголы, Армении, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии и Таджикистана такие занятия проходить не впервой, так как все они обучаются в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РГВВДКУ) и занятия по воздушно-десантной подготовке являются одними из наиболее важных в процессе обучения.

«Мы основательно готовимся к участию в Конкурсе, - говорят курсанты РГВВДКУ, - Для нас участие в конкурсе большая честь, ведь мы представляем свою страну, ее Вооруженные силы. Поэтому мелочей здесь не бывает. Тем более в небе» - отмечают участники конкурса.

Сегодня десантники из 21 страны совершат первые прыжки в рамках подготовки к первому этапу на площадку приземления «Кислово».

Торжественное открытие конкурса состоится 3 августа на полигоне «Завеличье». Соревнования пройдут в четыре этапа. На первом военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км, второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап – это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений. В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также будут совершать индивидуальные прыжки на точность.