Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Женщина на рыбалке: экипировка
Дом от А до Я
Некролог о Телеграме
Как помыть машину бесплатно?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Убрать нельзя оставить
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Трагедия в Острове
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
100 тысяч рублей за второго ребенка
Тень выборов
 
 
 
ещё Общество 01.08.2019 18:5217 На набережной Великой в Пскове собираются строить здание для судебных инстанций. ФОТО 03.08.2019 08:300 Псковичей приглашают на открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» 03.08.2019 08:000 В Новосокольниках, Дно и Бежаницах проходят праздничные мероприятия 03.08.2019 00:160 В областном комитете образования рассказали о планах на школы Дновского района 02.08.2019 23:421 В Островском районе прошел областной фестиваль военно-исторического фольклора. ФОТО 02.08.2019 23:260 Областные власти проверили степень готовности строящейся в Дно школы. ФОТО
 
 
 
Самое популярное 31.07.2019 14:071 На полтинник выглядите - поклонники не узнали Оксану Федорову на фотографиях 31.07.2019 13:2416 Новый руководитель регионального комитета по соцзащите представлена коллективу 01.08.2019 10:462 Оксана Федорова удивила поклонников неуместным для морской прогулки нарядом 01.08.2019 20:177 Авиаэкипажи из Псковской области: В Красноярском крае огонь подходит к деревням, горят животные. ФОТО и ВИДЕО 01.08.2019 17:133 Смертельным исходом завершился конфликт возле одного из псковских пабов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичей приглашают на открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019»

03.08.2019 08:30|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония открытия международного этапа конкурса  «Десантный взвод АрМИ-2019» пройдет на полигоне «Завеличье» (3,5 км от Пскова по Палкинскому шоссе) сегодня, 3 августа, в 10.30. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, на открытие приглашаются военнослужащие с семьями, жители и гости города Пскова.

В программе состоятся показательные выступления, пройдут интерактивные шоу и концертная программа, будет развернута выставка вооружения и военной техники.

В конкурсе «Десантный взвод АрМИ-2019» примут участие команды из 23 стран мира. Соревнования пройдут в 4 этапа на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово».

На первом этапе военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км. Второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап - это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений.

В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также совершат индивидуальные прыжки с парашютом на точность.

Отметим, что для автомобилистов 3 и 13 августа по улице Маргелова будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.

Теги: #ВДВ #десантники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 1089 человек
03.08.2019, 08:300 Псковичей приглашают на открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» 03.08.2019, 08:000 В Новосокольниках, Дно и Бежаницах проходят праздничные мероприятия 03.08.2019, 05:570 На улице Юбилейной в Пскове меняют бортовой камень. ФОТО 03.08.2019, 00:250 В Минсвязи Белоруссии назвали сроки отмены роуминга с Россией
03.08.2019, 00:160 В областном комитете образования рассказали о планах на школы Дновского района 02.08.2019, 23:421 В Островском районе прошел областной фестиваль военно-исторического фольклора. ФОТО 02.08.2019, 23:260 Областные власти проверили степень готовности строящейся в Дно школы. ФОТО 02.08.2019, 23:080 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлины за вид на жительство
02.08.2019, 22:580 В Пскове десантники забегом отпраздновали 89-ю годовщину ВДВ. ВИДЕО 02.08.2019, 22:280 Для всех желающих проходит конкурс на лучшее фото отремонтированной дороги в Псковской области 02.08.2019, 22:111 В Дно модернизируют местную поликлинику. ФОТО 02.08.2019, 21:516 Интерактив: Лошадиный привет псковским властям. ВИДЕО
02.08.2019, 21:300 Семью Жанны Фриске заставили полностью вернуть долг ушедшей из жизни певицы 02.08.2019, 21:102 Ко Дню археолога в Пскове ищут следы Великой улицы 02.08.2019, 20:400 В Пскове состоится силовой чемпионат мира по воркауту 02.08.2019, 20:230 ФНС России опубликовала очередные наборы открытых данных компаний за 2018 год
02.08.2019, 20:016 Минус 96 с начала года: Куда пропадают псковские люки? 02.08.2019, 19:532 «Добрый рок» №7 - как это было 02.08.2019, 19:350 Андрей Аленичев: Политика не для меня 02.08.2019, 19:180 Фотофакт: С ограждений на псковском Мироносицком кладбище воруют калитки
02.08.2019, 19:004 Россияне жалуются на отдых в Турции 02.08.2019, 18:550 На базе ОСН в Пскове прошел военно-патриотический слет «Зубренок» 02.08.2019, 18:230 Псковского подростка подозревают в поножовщине из-за общения в соцсети 02.08.2019, 18:180 Росгидромет предупредил о росте числа опасных природных явлений
02.08.2019, 18:000 Известный российский футболист Дмитрий Аленичев в июле приезжал на свадьбу к племяннице в Псков 02.08.2019, 17:500 Облачная погода и дожди ожидаются завтра в Псковской области 02.08.2019, 17:420 В Псковскую область пытались незаконно ввезти около 40 тонн яблок 02.08.2019, 17:370 Названы российские регионы с самым высоким уровнем рождаемости
02.08.2019, 17:310 «Мир» изменят 02.08.2019, 17:231 Сторонники «Единой России» помогли организовать мастер-класс по созданию народной куклы 02.08.2019, 17:190 Первый канал приехал на съемки в Псково-Печерский монастырь 02.08.2019, 17:130 ГИБДД прогнозирует пробки до места проведения «Десантного взвода» в Пскове
02.08.2019, 16:590 В Пскове начался этап чемпионата России по пляжному волейболу 02.08.2019, 16:540 Городские власти поздравили псковскую семью Рябченко с золотой свадьбой 02.08.2019, 16:480 В Великих Луках отмечают День ВДВ 02.08.2019, 16:410 Митрополит Псковский и Порховский Тихон отчитался о деятельности епархиальных древлехранителей
02.08.2019, 16:330 Почти на 6 млрд рублей пополнили налоговики Пскова с начала года консолидированный бюджет государства 02.08.2019, 16:300 В Пскове отмечают 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск. ФОТО 02.08.2019, 16:240 Андрей Аленичев: Проблема ставок в букмекерских конторах и тотализаторов актуальна для псковского футбола 02.08.2019, 16:240 Псково-Изборский объединенный музей приглашает на интерактивную программу «Старая крепость»
02.08.2019, 16:190 Особые службы прошли в Псковской епархии в честь обретения мощей Серафима Саровского 02.08.2019, 16:120 Монреальский хор исполнит в Пскове возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского 02.08.2019, 16:111 В зоозащитной организации объяснили бездействие по сообщению о бездомных собаках на улице Лепешинского в Пскове 02.08.2019, 16:001 Интерактив: Приглашаем представителей прокуратуры и органов власти посетить территорию стадиона «Электрон»
02.08.2019, 15:450 «Подстрочник» с Андреем Аленичевым. ВИДЕО 02.08.2019, 15:422 «Псковэнерго» установит интеллектуальные системы учета электроэнергии на 143 трансформаторных подстанциях 02.08.2019, 15:410 Житель Дновского района обокрал местное сельхозпредприятие 02.08.2019, 15:410 В Пскове начали благоустраивать дворы по муниципальной программе. ФОТО
02.08.2019, 15:360 С 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС 02.08.2019, 15:300 Власти Пскова: День ВДВ - праздник тех, кто способен защищать интересы государства и человеческую жизнь 02.08.2019, 15:290 Детского тренера превратили в уборщицу - Андрей Аленичев о зарплатах в спортшколах 02.08.2019, 15:210 Псковская полиция приглашает граждан на службу
02.08.2019, 14:484 Жители Эстонии жалуются на нашествие псковских медведей. ВИДЕО 02.08.2019, 14:470 На базе псковской дивизии прошел 58-й Чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту 02.08.2019, 14:430 Арестованы администратор и пять «закладчиков» псковской наркогруппировки 02.08.2019, 14:300 ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
02.08.2019, 14:280 За минувшие сутки со счетов псковичей похитили более 200 тысяч рублей 02.08.2019, 14:221 Ученики псковской «Школы сердечной достаточности» узнали, как сберечь почки 02.08.2019, 13:570 Гастроли Новороссийского драматического театра в Пскове переносятся на сентябрь 02.08.2019, 13:480 Областной Росреестр напоминает псковичам о прошедших изменениях в долевом строительстве
02.08.2019, 13:472 Известная актриса Юлия Пересильд: В Пскове День ВДВ всегда помнят 02.08.2019, 13:451 Андрей Аленичев: Произойдет ли объединение «Псков-747» и «Стрелы», неизвестно 02.08.2019, 13:440 Александр Котов: Мы гордимся псковскими десантниками 02.08.2019, 13:130 Участники псковского клуба «Мечта» узнали об особенностях работы кинолога
02.08.2019, 13:110 Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука 02.08.2019, 13:040 В Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском и Пустошкинском районах завершена регистрация кандидатов на выборах главы муниципального образования 02.08.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Андреем Аленичевым 02.08.2019, 13:001 За год в России проведено полмиллиона абортов - Минздрав
02.08.2019, 12:410 В Псковской области создают еще один лесной питомник 02.08.2019, 12:292 ФСБ предотвратила нападение террористов на воинскую часть под Владимиром 02.08.2019, 12:260 Россиянин пытался провезти через Бурачки 50 кг запчастей на миллион рублей 02.08.2019, 12:091 Ансамбль «Сказ» выступит на открытии конкурса «Десантный взвод»
02.08.2019, 12:050 В Великолукском районе юридическое лицо оштрафовано на 40 000 рублей за порчу земель сельскохозяйственного назначения 02.08.2019, 11:560 Комитет по ветеринарии Псковской области систематизирует типовые ошибки 02.08.2019, 11:557 Реформу системы борьбы с лесными пожарами предложил Андрей Турчак 02.08.2019, 11:490 Президент федерации футбола Пскова Андрей Аленичев станет гостем нового выпуска программы «Подстрочник»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.