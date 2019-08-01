Общество

Псковичей приглашают на открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019»

Торжественная церемония открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод АрМИ-2019» пройдет на полигоне «Завеличье» (3,5 км от Пскова по Палкинскому шоссе) сегодня, 3 августа, в 10.30. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, на открытие приглашаются военнослужащие с семьями, жители и гости города Пскова.

В программе состоятся показательные выступления, пройдут интерактивные шоу и концертная программа, будет развернута выставка вооружения и военной техники.

В конкурсе «Десантный взвод АрМИ-2019» примут участие команды из 23 стран мира. Соревнования пройдут в 4 этапа на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные», а также на площадке приземления «Кислово».

На первом этапе военнослужащим предстоит осуществить десантирование в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км. Второй этап включает в себя индивидуальную гонку на боевых машинах с боевой стрельбой, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей боевых машин). Третий этап - это гонка преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений.

В финальном этапе команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также совершат индивидуальные прыжки с парашютом на точность.

Отметим, что для автомобилистов 3 и 13 августа по улице Маргелова будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств.