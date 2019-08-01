Общество

Конкурс «Десантный взвод» торжественно открыли в Пскове

Сегодня, 3 августа, на полигоне «Завеличье» состоялось торжественное открытие международных армейских игр «Десантный взвод».

Открылось мероприятие выходом духового оркестра 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, затем были представлены команды-участники соревнования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Стоит отметить, что команды из Королевства Камбоджа, Кубы, Шри-Ланки первый раз принимают участие в Международных армейских играх.

Далее был поднят флаг Международных армейских игр 2019 представителем команды РФ Александром Каравай.

Торжественную напутственную речь произнес врио командующего ВДВ РФ генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

«Уважаемые участники и гости соревнований, от имени руководства Минобороны РФ приветствуем вас на священной псковской земле», - открыл мероприятие Владимир Кочетков.

Он подчеркнул, что армейские игры популярны как в России, так и за рубежом, с каждым годом интерес к играм растет и приумножается.

Владимир Кочетков напомнил, что в 2018 году в играх приняли участие 10 стран, сегодня их число возросло до 21.

«Здесь собрались лучшие из лучших, которые показывают пример дружбы между государствами, данное сотрудничество направлено на противодействие общему врагу - международному терроризму», - заявил Кочетков.

«Желаю успехов в предстоящих соревнованиях, и пусть победит сильнейший», - напутствовал Кочетков.

Он объявил Международные армейские игры официально открытыми.

«Псковская земля - земля ратных подвигов, отважных и патриотичных солдат. Для нас честь принимать «Десантный взвод» уже во второй раз. Эти масштабные соревнования стали доброй традицией, приятно наблюдать, как расширяется география стран-участников», - произнес приветственное слово заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и добавил, что дружеские соревнования помогут укрепить военное сотрудничество между государствами.

«Десантники - это те, кто глубоко предан родине, кто знает, что такое кодекс чести и воинский долг, это элита вооруженных сил», - отметил Осипов.

Торжественное мероприятие собрало тысячи военнослужащих с семьями, жителей и гостей города Пскова, ветеранские и патриотические организации, юнармейцев и кадетов.

Отметим, в соревнованиях принимают участие более 400 участников из 21 страны.