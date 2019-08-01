Общество

Зрители «Десантного взвода» увидели «балет» БМД-4М под звуки вальса. ФОТО и ВИДЕО

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Концертная программа с участием творческих коллективов города Пскова проходит на полигоне «Завеличье» в рамках открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод АрМИ-2019», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед зрителями выступили народный коллектив театра танца «Русские узоры» и коллектив народного творчества ансамбль «Сказ».

Композицию под названием «Крылатая пехота» исполнили лауреат премии Ленинского комсомола, премии искусств Германской Демократической Республики и конкурса профессиональных военных коллективов - Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Под композицию «Верни мне музыку» в исполнении Александра Либа зрители смогли наблюдать вальс БМД-4М.

Затем зрители смогли увидеть показательные выступления с демонстрацией приемов рукопашного боя военнослужащих разведывательной роты Воздушно-десантных войск.

Завершил программу гимн Воздушно-десантных войск России «Синева» в исполнении ансамбля песни и пляски ВДВ России и солистов ансамблей «Голубые молнии», «Псковский десант», «Рубеж».

Под музыку началось десантирование спортсменов-парашютистов, а на плац вынесли флаги стран-участниц соревнований.