Общество

Михаил Ведерников договорился с главой Краснодарского края делить пополам расходы на субсидирование авиарейса Сочи - Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым делить расходы на субсидирование круглогодичного авиамаршрута Сочи - Псков пополам. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своем Инстаграм.

Псковский губернатор написал, что сам воспользовался авиарейсом Псков – Сочи.

«3 часа. Попробовал сам. Удобно!) ... и как приятно перед посадкой слышать: «Прибываем в аэропорт «Княгиня Ольга», а не в Кресты», - написал Михаил Ведерников. Он также сообщил, что в результате достигнутой с руководством Краснодарского края договоренности освобождаются средства на новый маршрут.

«Как думаете, какой в приоритете?» - спрашивает Михаил Ведерников своих подписчиков.

В комментариях фолловеры губернатора предлагают различные варианты: до Прибалтики, Санкт-Петербурга, Симферополя и другие.