Вопросы сохранения сельских отделений связи и оперативной реакции на обращения жителей обсудили на рабочей встрече с руководством «Почты России». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Скриншот из видео. Михаил Ведерников / МАХ

Во встрече приняли участие заместитель генерального директора АО «Почта России» Алан Козонов, руководитель макрорегиона «Северо-Запад», директор УФПС Санкт-Петербурга Александр Вакуленко и новый региональный управляющий Оксана Коновалова.

«Для Псковской области «Почта России» – давний, надёжный и стратегический партнёр. В регионе почти 270 отделений, многие из которых расположены в небольших деревнях. Для сельских жителей это не просто место для отправки посылок, а настоящий центр притяжения: здесь получают пенсию, оплачивают счета, решают бытовые вопросы», — отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, с 2023 года благодаря региональной налоговой льготе в области обновили пять почтовых отделений. Еще десять отделений привели в порядок за счет федеральных средств по поручению президента, девять отремонтировала сама компания.

В период перебоев с топливом региональные власти также организовали «зеленый коридор» для бесперебойной заправки почтового транспорта.

При этом сейчас «Почта России» проводит реорганизацию, последствия которой, по словам губернатора, ощущают жители региона. Количество обращений к губернатору, депутатам и главам муниципальных округов выросло. Только на Прямую линию поступили десятки вопросов.

«Обратился к руководству компании с просьбой оперативно отреагировать на каждый такой сигнал. Наметили конкретные шаги по улучшению ситуации», — сообщил губернатор.

Отдельно на встрече обсудили перевод почтовых отделений в более комфортные помещения. В частности, для этих целей используются освободившиеся фельдшерско-акушерские пункты. Три отделения уже переехали, до конца года планируется перевести еще два.

«Благодарю руководство «Почты России» за понимание проблематики, встречное движение и готовность решать вопросы, которые волнуют наших жителей», — добавил Михаил Ведерников.