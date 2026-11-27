Итоговое мероприятие молодёжного проекта «Мне некуда это надеть» состоялось в креативном пространстве «Лофт» в Пскове сегодня, 27 ноября. На встрече собрались десятки человек, которые смогли проявить себя, познакомиться с единомышленниками и принять участие в творческих активностях, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Автор проекта Валерия Евсикова рассказала, что идея мероприятия возникла из личного опыта. По её словам, многие покупают одежду вслед за быстро меняющимися трендами, но не успевают её носить, поэтому вещи остаются в шкафах или выбрасываются.

«Правда, часто открываешь шкаф и понимаешь, что нечего надеть. Тренды быстро меняются, мода проходит, и многие вещи не успевают поносить. Поэтому мы создали такое мероприятие, чтобы у людей появился повод достать их из шкафа», — пояснила Валерия Евсикова.

Одной из основных частей программы стал обмен одеждой: гости приносили вещи, которые больше не носят, и могли выбрать что-то для себя. Одежду, которая не найдёт новых владельцев во время встречи, организаторы планируют передать нуждающимся. Также для участников подготовили мастер-классы по кастомизации: с помощью страз и материалов для росписи гости могли обновить и украсить свои вещи.

По словам Валерии Евсиковой, проект проводится впервые, поэтому организаторы пока оценивают его результаты и рассматривают возможность продолжения в будущем, в том числе с другой тематикой.

Ведущим мероприятия выступил Константин Савельев. Проект реализован за счёт средств грантового конкурса «Есть идея» при поддержке Молодёжного центра Пскова и креативного пространства «Лофт».