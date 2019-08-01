Общество

Российские десантники лидируют после первого этапа на конкурсе «Десантный взвод»

5 августа завершился первый этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках «АрМИ-2019», в котором военнослужащие десантировались в составе взвода, осуществили сбор на площадке приземления и совершили марш-бросок на 10 километров.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, всего на старт этапа вышли десантники из 21 страны. Этап был поделен на два подэтапа: «Десантирование в составе взвода. Сбор на Площадке приземления» и «Марш-бросок на 10 километров».

В первой части этапа лучшее время, с результатом 3 минуты 31 секунда, показала российская команда. Второе время у команды Беларуси, с результатом 3 минуты 38 секунд. Третьими стали десантники из Китая, показавшие время - 4 минуты ровно. Все участники, занявшие призовые места на первом подэтапе справились с заданием без штрафных минут.

На втором подэтапе лучшее время снова показала российская команда - 44 минуты и 31 секунда. Всего лишь на секунду от победителя отстала команда Китая. Третьими стали десантники из Ирана с результатом 44 минуты 43 секунды.

По итогам первого этапа конкурса «Десантный взвод» первое место завоевала команда десантников из Российской Федерации, второе место у команды Китая. Третьими идут белорусские десантники.