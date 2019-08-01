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Общество

Участники конкурса «Десантный взвод-2019» совершили десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров

06.08.2019 17:30|ПсковКомментариев: 0

В ходе первого этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках «АрМИ-2019» военнослужащие десантировались в составе взвода, осуществили сбор на площадке приземления и совершили марш-бросок на 10 километров, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Отличные навыки десантирования и сбора на площадке приземления продемонстрировали представители Российской Федерации, затратившие наименьшее время на сбор, Китая, Ирана, Казахстана и Беларуси, которые осуществили десантирование непосредственно возле пункта сбора и оперативно выдвинулись к месту старта марш-броска.

Другим командам удалось менее удачно справиться с заданием, что повлияло на количество времени, затраченное на выполнение задания.

На дистанцию марш-броска команды уходили в соответствии с тем, как прибывали с пункта сбора на старт. Захватывающая динамика соревнований держала зрителей до самого конца. Сначала вперед вырвалась команда Казахстана, показавшая высокое время преодоления дистанции - 45 минут 47 секунд, однако, идущая следом команда Ирана улучшила его, показав время 44 минуты 43 секунды, заняв промежуточное первое место.

Но главные претенденты на победу к тому времени были еще на дистанции. Китайские десантники, опередив всех, показывают время, опередить которое практически невозможно, 44 минуты 32 секунды.

Но для российских десантников нет ничего невозможного. Итоговое время, показанное нашей командой, составляет 44 минуты 31 секунда, что на одну секунду превосходит результат, показанный десантниками из Китая.

Окончательные итоги первого этапа конкурса будут подведены позже и выставлено итоговое время каждой команды с учетом штрафных минут начисленных на десантировании и сборе на площадке приземления.

Теги: #ВДВ #десантники
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Десантный взвод-2019 Участники конкурса «Десантный взвод-2019» совершили десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров Российские десантники лидируют после первого этапа на конкурсе «Десантный взвод» Российские десантники выйдут седьмыми на старт «Десантного взвода» Михаил Ведерников: Для нас большая честь второй раз принимать «Десантный взвод» Зрители «Десантного взвода» увидели «балет» БМД-4М под звуки вальса Конкурс «Десантный взвод» торжественно открыли в Пскове Псковичей приглашают на открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» Ансамбль «Сказ» выступит на открытии конкурса «Десантный взвод» Для гостей международного конкурса «Десантный взвод» будет обустроена парковка вместимостью около 300 машин «Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ На открытии «Десантного взвода» зрители увидят десантный «балет» БМД-4М под звуки вальса Сегодня десантники из 21 страны совершат первые прыжки в рамках подготовки к первому этапу конкурса «Десантный взвод-2019» На открытие и закрытие «Десантного взвода» псковичи смогут добраться на шатлах, автобусе №19 и пригородных автобусах Участникам международного этапа конкурса «Десантный взвод» в Пскове торжественно вручили оружие 3 августа состоится открытие международного конкурса «Десантный взвод-2019» в Пскове Первыми на международный конкурс «Десантный взвод» прибыли команды из Беларуси, Шри-Ланки и Ирана Эшелон с техникой Народно-освободительной армии Китая прибыл в Псковскую область для участия в конкурсе «Десантный взвод» Команды из 23 стран примут участие в конкурсе «Десантный взвод-2019» в Пскове
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