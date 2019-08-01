Общество

Участники конкурса «Десантный взвод-2019» совершили десантирование в составе взвода и марш-бросок на 10 километров

В ходе первого этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках «АрМИ-2019» военнослужащие десантировались в составе взвода, осуществили сбор на площадке приземления и совершили марш-бросок на 10 километров, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Отличные навыки десантирования и сбора на площадке приземления продемонстрировали представители Российской Федерации, затратившие наименьшее время на сбор, Китая, Ирана, Казахстана и Беларуси, которые осуществили десантирование непосредственно возле пункта сбора и оперативно выдвинулись к месту старта марш-броска.

Другим командам удалось менее удачно справиться с заданием, что повлияло на количество времени, затраченное на выполнение задания.

На дистанцию марш-броска команды уходили в соответствии с тем, как прибывали с пункта сбора на старт. Захватывающая динамика соревнований держала зрителей до самого конца. Сначала вперед вырвалась команда Казахстана, показавшая высокое время преодоления дистанции - 45 минут 47 секунд, однако, идущая следом команда Ирана улучшила его, показав время 44 минуты 43 секунды, заняв промежуточное первое место.

Но главные претенденты на победу к тому времени были еще на дистанции. Китайские десантники, опередив всех, показывают время, опередить которое практически невозможно, 44 минуты 32 секунды.

Но для российских десантников нет ничего невозможного. Итоговое время, показанное нашей командой, составляет 44 минуты 31 секунда, что на одну секунду превосходит результат, показанный десантниками из Китая.

Окончательные итоги первого этапа конкурса будут подведены позже и выставлено итоговое время каждой команды с учетом штрафных минут начисленных на десантировании и сборе на площадке приземления.