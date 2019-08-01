Общество

Российские десантники показали лучшее время в индивидуальной гонке на БМД в рамках конкурса «Десантный взвод»

Подведены итоги второго этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2019».

Как сообщает пресс-служба Минобороны, 6 августа на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» состоялся второй этап конкурса, в ходе которого между собой в индивидуальной гонке со стрельбой соревновались экипажи боевых машин. Всего на старт вышли экипажи из 21 страны мира.

Все участники гонки соревновались на российских боевых машинах десанта БМД-2, за исключением команды Китайской Народной Республики, которые соревновались на модернизированных БМД отечественного производства ZLC-2000, команды Алжира, соревновавшейся на БМП-2 российского производства и команды Венесуэлы, выбравших для гонки БТР-80.

Первыми на старт вышли экипажи из Беларуси, Алжира и Ирана.

Отлично выступили на своих этапах команды из Беларуси и Ирана, но неудачная стрельба на огневых рубежах не позволила им претендовать на призовые места, за исключением одного экипажа из Беларуси, поразивший все цели, показавший высокую скорость хода на дистанции.

Неудачно сложились гонки для команд из Алжира, Китая и Казахстана. К сожалению, данные команды подвела техника, неисправности которой в совокупности со штрафными минутами за прохождение препятствий и штрафными кругами за промахи на огневом рубеже, не позволили показать высокий результат. Все команды использовали на дистанции резервную боевую машину.

Отличную стрельбу на огневом рубеже и преодоление препятствий на дистанции, а также высокую скорость в гонке показали три российских экипажа, которые заняли все призовые места в индивидуальном зачете.

Первое место в индивидуальном зачете занял экипаж боевой машины десанта БМД-2 в составе гвардии сержанта Романа Чукаева, гвардии ефрейтора Алексея Тропина и гвардии ефрейтора Владимира Абрамовича, показавшим лучшее время на дистанции - 7 минут 4 секунды. Второй результат показал экипаж гвардии младшего сержанта Александра Каравай, гвардии ефрейтора Михаила Живетьеваи и гвардии старшего сержанта Евгения Яндера с результатом 7 минут 18 секунд. Третим стал экипаж в составе гвардии старшего сержанта Егора Фазылова, гвардии сержанта Алексея Пашина, гвардии рядового Дмитрия Федорова.

В командном зачете первое место заняла команда Российской Федерации с результатом 22 минуты 50 секунд. На втором месте десантники из Беларуси, показавшие общее время 32 минуты 39 секунд, третье место у команды Ирана с результатом 40 минут 14 секунд.

Особо отмечается достижение команды Венесуэлы, которая в упорной борьбе сумела опередить сильные команды из Казахстана и Китая, и впервые заняла высокое 4 место.