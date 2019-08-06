Общество

Губернатор Михаил Ведерников провел совещание по строительству экотехнопарков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по строительству экотехнопарков в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе в региональной администрации. Для обсуждения технического обеспечения реализации проекта на встречу были приглашены представители регионального оператора: генеральный директор ООО «УК Мехуборка» Константин Жаркевич и управляющий партнер группы компаний «Мехуборка» Дмитрий Назаров, а также генеральный директор Псковского филиала ООО «Экопром» Сергей Пайст и учредитель ООО «АСПО-Сервис» Рейн Кухи.

Участники совещания обсудили планы по строительству двух современных экотехнопарков для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов в южной и северной зонах Псковской области. Проект предполагается реализовать в рамках национального проекта «Экология». Региональный оператор — компания ООО «Экопром», которая является дочерним предприятием петербургского холдинга «Мехуборка» — подтвердил свое участие в его реализации.

Представители регионального оператора отметили, что в регионе появятся объекты с современным полигоном, сортировочными и перерабатывающими заводами. В перспективе экотехнопарки будут заниматься не только переработкой отходов, но и созданием товаров из переработанного вторсырья.

Областными властями совместно с региональным оператором определены три возможных по техническим требованиям участка для строительства экотехнопарков: два участка в северной зоне и один — в южной. При выборе мест главными критериями были: удаленность от населенных пунктов и национальных парков, а также близость участка к автомобильной дороге, которая бы позволила организовать качественную транспортную логистику.

Специалистами произведена видеосъемка земельных участков, прилегающей к ним территории и подъездных путей для последующей оценки в плане технической возможности их использования для размещения экотехнопарка.

Губернатор Псковской области обратил внимание участников совещания, что предварительные места размещения экотехнопарков должны быть согласованны с жителями районов. «Нужно сформировать рабочую группу, куда войдут эксперты, представители местного самоуправления, актив района, общественники. Для нас мнение населения в приоритете», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он также напомнил о социальной ответственности тех, кто будет строить в регионе экотехнопарки.

После окончательного согласования выбранных земельных участков будут разработаны: бизнес-план, эскизный архитектурный проект, ситуационный план земельного участка, схема планировочной организации земельного участка с указанием функциональных зон и планировочных ограничений и схема транспортного обслуживания территории.

На совещании Губернатор Михаил Ведерников поручил к 15 августа предоставить информацию по ликвидации несанкционированных свалок в Псковской области, и также запросил у регионального оператора отчет по решению вопроса с выставлением счетов за вывоз мусора из частного сектора в районных центрах и сельской местности.

Представитель регионального оператора отметил, что работа в этом направлении ведется, в том числе в ручном режиме. Специалистами, которые выезжают в районы и сельскую местность для работы с населением, оперативно проверяются и корректируются сведения.

«Важно, чтобы корректировка и сверка баз данных не привела к тому, что люди, живущие в сельской местности по полгода сначала не получали счета, а потом им выставили счет задним числом на сумму за весь расчетный период», - предостерег Глава региона и попросил системно выстроить работу в этом направлении.

Планируется, что два экотехнопарка, которые будут заниматься сортировкой и переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО), появятся в Псковской области в 2021 году, а в 2022-м - начнут работу.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал проблему утилизации отходов одной из самых острых в стране. Для решения этой проблемы была разработана реформа системы обращения с отходами, которая предусматривает переход от захоронения мусора к его раздельному сбору и переработке. Предполагается, что реформа будет способствовать сокращению числа захоронений и нелегальных свалок.