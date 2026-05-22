Власти: Уголовное дело Буцаева не повлияет на сроки сдачи псковского экотехнопарка

В министерстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области ответили на вопросы Псковской Ленты Новостей по поводу перспектив строительства и сроков сдачи экотехнопарка в Палкинском муниципальном округе на фоне уголовного дела в отношении экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева, который курировал строительство объекта. Документ, подписанный министром Ксенией Григорьевой, имеется в распоряжении ПЛН.

Вопрос: Может ли данная ситуация каким-либо образом повлиять на сроки сдачи экотехнопарка в Псковской области?

Ответ: Министерство сообщает, что данная ситуация не повлияет на срок сдачи объекта обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов территории Псковской области.

Вопрос: На каком этапе строительства экотехнопарк находится в настоящее время?

Ответ: Министерство сообщает, что на сегодняшний день выполнены строительно-монтажные работы в административно-бытовом корпусе, в корпусе сортировки с бытовыми помещениями, на котельной и складе твердого топлива для котельной, весовой с диспетчерской. Установлены автоматические весы. Смонтирован навес для стоянки техники, навес участка грохочения (компоста), участок дробления крупногабаритных отходов. Выполнена установка основного технологического оборудования. Разработана карта объекта размещения отходов №2 (одно из трех мест размещения отходов на объекте).

Вопрос: Когда экотехнопарк должен быть сдан в эксплуатацию?

Ответ: Министерство сообщает, что ввод в эксплуатацию объекта запланирован после завершения всех необходимых этапов строительства объекта и прохождения всех обязательных процедур, включая получение разрешительной документации.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Буцаев посещал Псковский регион с рабочим визитом. Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он приезжал на площадку строительства экотехнопарка и сделал ряд замечаний.