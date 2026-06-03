Александр Котов: Заменить подрядчика псковского экотехнопарка по щелчку пальцев не получится

Строительство экотехнопарка в Палкинском муниципальном округе не остановлено, но для его завершения потребуется время и юридическая процедура. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM».

Хотя парламентарий с оптимизмом смотрит в будущее проекта, он подчеркнул, что смена подрядчика — процесс долгий и сложный.

«Строительство сопровождается серьезными трудностями, проблемами, в том числе связанными и с уголовным делом, которое возбуждено по факту мошенничества. К сожалению, так бывает. Стройка здесь финансовоемкая, и факторы по работе недобросовестных подрядчиков сильно влияют. Ни одна стройка не может быть завершена без четкой и эффективной работы подрядчика. И хочу подчеркнуть, что заменить подрядчика по щелчку пальцев не получится», — подчеркнул депутат.

Александр Котов добавил, что это происходит из-за определенной юридической процедуры, особенно на таких финансовоемких объектах, которые требуют очень длительного времени, судебных процессов и взаимных расчетов по решению суда. Дополнительная сложность также заключается в том, что экотехнопарк находится под прямым кураторством федерального министерства.

«Это то, что сегодня мешает своевременной сдаче объекта в эксплуатацию, но я надеюсь, что будут предприняты меры. Губернатор попросил помощи у курирующего вице-премьера. Мы рассчитываем, что соответствующие меры будут приняты, и стройка продолжится», — резюмировал парламентарий.

Напомним, бывшему заместителю главы Минприроды Денису Буцаеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Денис Буцаев посещал Псковский регион с рабочим визитом. Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он приезжал на площадку строительства экотехнопарка и сделал ряд замечаний.