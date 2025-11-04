Псковcкая обл.
ЖКХ

Руководитель ООО «Экогрупп» предупредил о рисках для нового экотехнопарка

06.11.2025 12:20|ПсковКомментариев: 0

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» объяснил, почему попадание порубочных остатков в общий мусор опасно для дорогостоящего оборудования мусоросортировочных комплексов. Этот вопрос особенно актуален в свете скорого завершения строительства местного экотехнопарка.

Денис Кузнецов, имеющий опыт эксплуатации таких объектов, подробно описал технологический процесс. Первый этап — пакеторазрыватель, куда выгружаются твердые коммунальные отходы (ТКО). Это агрегат с ножами, который предназначен для вскрытия мусорных пакетов перед дальнейшей сортировкой.

«Если приезжает автомобиль, он выгружает из себя твердые коммунальные отходы, и там попадаются вперемешку листва с ветками. Листва еще может быть менее опасна, но вот ветки и порубочные остатки составляют реальную угрозу оборудованию», — заявил гость студии.

По словам и. о. директора, всего полкуба таких отходов достаточно, чтобы вызвать серьезную поломку. Ветки наматываются на ножи, забивают оборудование и полностью останавливают производственную линию.

«В лучшем случае мы останавливаем линию и вычищаем отходы. В худшем случае мы разбираем пакеторазрыватели и начинаем менять ножи», — пояснил Денис Кузнецов.

Руководитель подчеркнул, что последствия могут быть каскадными: остатки веток, прошедшие дальше, способны повредить и другое оборудование на конвейерной линии. Простой конвейера, необходимого для непрерывной обработки отходов, означает прямые финансовые потери, а ремонт сложного и дорогостоящего импортного оборудования требует много времени и средств.

Напомним, до конца года в Псковской области хотят достроить экотехнопарк. Ожидается, что после получения всех разрешений он будет запущен, вероятно, уже в 2026-м. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
