Общество

На «Десантном взводе» команды провели тренировочные прыжки на точность

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2019» в Псковской области, команды совершили тренировочные прыжки на точность.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации, десантники из 21 страны совершили вчера тренировичные прыжки на площадке приземления «Кислово».

От каждой команды в этапе примут участие по три участника. Соревноваться будут на управляемых парашютных системах типа «крыло» российского производства «Арбалет-1» и «Лесник».

Лучшие результаты на тренировке показали представители Российской Федерации, которые точно приземлились в назначенный участок.

«Прыжки совершались в сложных метеоусловиях, - сообщил заместитель руководителя конкурса по воздушно-десантной подготовке полковник Сергей Орешкин. - Продолжительное время нижняя кромка облаков находилась на высоте 450-600 метров, тогда как на управляемых парашютных системах прыжки совершаются с минимальной высоты 1500 метров, однако через час после облачность рассеялась и все участники конкурса успешно совершили ознакомительный прыжок».

Заключительный этап конкурса «Индивидуальный прыжок с парашютом на точность» состоится 12 августа.