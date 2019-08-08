Общество

На полигоне в Стругах Красных участники «Десантного взвода-2019» соревнуются в гонке преследования

Один самых зрелищных этапов Международного конкурса полевой выучки «Десантный взвод-2019» проходит в четверг, 8 августа, на полигоне «Струги Красные». Экипажи боевых машин соревнуются в гонке преследования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В третьем этапе принимают участие представители России, Беларуси, Ирана, Венесуэлы, Китая, Казахстана и Алжира. Каждая из семи команд-участниц представлена двумя экипажами. На старт команды выходят в порядке, который определен результатами предыдущих состязаний. Экипажам предстоит пройти маршрут, на котором стоят две мишени, по которым нужно попасть. Результаты по времени двух экипажей суммируются.

За нарушения правил прохождения трассы участникам может быть начислено штрафное время, которое будет добавлено к общему результату команды.

Решение о том, на какой технике принимать участие в соревнованиях, команды-участницы принимали самостоятельно. Команда Китая традиционно использует технику собственного производства.

Результаты гонки преследования со стрельбой станут известны сегодня вечером. Принимать решение будет жюри, состоящее из 21 судьи, по одному представителю от стран-участниц.

Всего в соревнованиях по полевой выучке «Десантный взвод-2019», проходящих в Псковской области в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2019», участвуют представители 21-й страны. Накануне десантники соревновались в марш-броске на 10 километров с тремя огневыми рубежами, на котором им предстояло совершить по пять выстрелов из стрелкового оружия из различных положений (лежа, с колена и стоя), гранатометчики выполнили по одному выстрелу на каждом из огневых рубежей. По итогам биатлона, первое место завоевала команда Российской Федерации с результатом 1 час 00 минут. Второй результат показали десантники из Беларуси, показавшие итоговое время 1 час 11 минут 11 секунд. Третье место у десантников из Китая, с результатом 1 час 13 минут 19 секунд.

Церемония закрытия соревнований «Десантный взвод-2019» состоится 13 августа на полигоне «Завеличье». Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области организует дополнительные бесплатные шаттлы с остановками: полигон «Завеличье», 10 школа, ул. Юбилейная, магазин «Маяк», ул. Маргелова, полигон «Завеличье». Кроме того, к месту проведения армейских игр можно будет добраться на городском автобусе № 19, маршрут которого будет продлен до полигона «Завеличье», а также пригородными автобусами № 107 и № 107-Э, следующими по маршруту «Псков - Палкино».