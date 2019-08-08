Общество

Нинель Салагаева: Чувство стиля надо прививать со школьной скамьи

Чувство стиля надо прививать со школьной скамьи. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове высказала вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева, комментируя введение дресс-кода для сотрудников региональной администрации.

По мнению заместителя губернатора, в администрации области одеваются достаточно сдержанно, в том числе и молодые сотрудники. В целом же, убеждена она, чувство стиля и понимание того, куда и как следует одеваться, идет от воспитания в школе. «Когда я училась, у нас до 9 класса была обязательная школьная форма и требование: на праздничные мероприятия девочки должны быть в белых фартуках и с подворотничками. За этим в школе очень следили. Мне кажется, наше поколение как раз на этом воспиталось и уяснило, что для работы должен быть более-менее сдержанный стиль в одежде», - отметила Нинель Салагаева.

А у молодого поколения, по ее словам, стиль достаточно свободный. «В школах можно увидеть детей, которые сидят на уроках в лосинах, трико. Считаю, чувство стиля и дресс-кода надо прививать, начиная со школы», - убеждена вице-губернатор.

Также Нинель Салагаева высказала мнение по поводу того, смогут ли представительницы прекрасного пола ощущать себя женщиной, приходя на работу в деловой одежде. «Никогда не проводила грань между тем, чтобы чувствовать себя женщиной в деловой одежде. Мне кажется, и в форменной одежде можно ощущать себя женщиной. Это же внутреннее состояние, а не внешнее», - отметила она, добавив, что, помимо всего прочего, деловая одежда должна быть еще и удобна.