Общество

Руководитель областного комитета по сельскому хозяйству: Введение дресс-кода для сотрудников региональной администрации - правильное решение

Введение дресс-кода для сотрудников региональной администрации - правильное решение. Такое мнение корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Он пояснил, что некоторые сотрудники администрации, особенно молодежь, часто «забывают», что они работают в госструктуре, где предпочтительнее деловой стиль одежды.

«Я лично делал замечания сотрудникам комитета касательно их внешнего вида. Я считаю, что введение дресс-кода - правильное решение», - прокомментировал Романов.

В то же время он подчеркнул, что в командировках возможно одеваться, как удобно, зачастую приходится использовать и резиновые сапоги в связи со спецификой работы.