Общество

При Турчаке госслужащие в областной администрации стали более вольготно одеваться - псковский омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов поделился с Псковской Лентой Новостей своим мнением по вопросу введения дресс-кода для сотрудников региональной администрации.

Дмитрий Шахов считает, что с приходом к руководящей должности Андрея Турчака госслужащие в областной администрации стали «более вольготно одеваться», особенно во «второй срок его правления».

Что касается дресс-кода, псковский омбудсмен пояснил, что многие организации, в том числе госструктуры, прибегают к этому.

«Встречать в госучреждении, в частности в региональной администрации, сотрудников в полуголом наряде неправильно», - уверен Шахов. Он добавил, что введение элементарных требований к одежде сотрудников администрации, да и всех органов власти, это вещь приемлемая и правильная.

«Я могу сравнить это со спортом, там тоже есть требования к одежде спортсменов, вольности не допускаются. Международная Федерация шахмат также приняла ряд требований к одежде, там поясняется, должен появляться спортсмен за шахматной доской», - рассказал омбудсмен и добавил, что в администрации президента Российской Федерации также существуют требования к дресс-коду сотрудников, внешний вид представителей власти регламентирован и при посещении деловых приемов.

«Настало время настоящей областной администрации приостановить вольности предыдущей. Необходимо привести внешний вид сотрудников в соответствие с требованиями», - убежден спикер.

В то же время, сравнивая внешний вид чиновника с его профессиональными навыками, Шахов уверен, что внешний вид спускается на ступень ниже: «Самое главное не то, как ты одеваешься, а профессиональные навыки, знания и возможности, чтобы решать проблемы граждан, с которыми они обращаются в органы власти. За одеждой глупость и некомпетентность не спрячешь».