Общество

В гонке преследования соревнованись участники Международного конкурса «Десантный взвод-2019» на полигоне «Струги Красные»

Один самых зрелищных этапов Международного конкурса полевой выучки «Десантный взвод-2019» прошел сегодня, 8 августа, на полигоне «Струги Красные». Экипажи боевых машин соревновались в гонке преследования.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в третьем этапе принимали участие представители России, Беларуси, Ирана, Венесуэлы, Китая, Казахстана и Алжира. Каждая из семи команд-участниц была представлена двумя экипажами. На старт команды выходили в порядке, который определен результатами предыдущих состязаний. Экипажи прошли маршрут с двумя мишенями, по которым нужно было попасть. Результаты по времени двух экипажей суммировались.

За нарушения правил прохождения трассы участникам могло быть начислено штрафное время, которое было добавлено к общему результату команды.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей пообщался с участниками состязаний и узнал их впечатления.

Старший сержант Егор Фазылов, командир боевой машины:

- На ваш взгляд, насколько это сложная трасса, в чем ее особенности и на что необходимо обращать внимание?

- Тут все зависит от механика-водителя. В основном по маневрированию много извилистых участков. Мы второй год уже на этой трассе ездим, для нас нет ничего нового здесь. Просто спокойно, «на среднем пульсе», отъездили все.

- Как вообще готовились к соревнованиям, много это заняло времени? Ну и как оцениваете свою готовность?

- Готовность оцениваем на 100%, занимались мы два месяца.

Наводчик-оператор гвардии сержант Алексей Пашин:

- Алексей, расскажите, в чем особенности стрельбы, в чем трудности и как вообще все проходило?

- Сложность заключается в ветре. Нужно постоянно брать поправки. Каждый выстрел ведет себя по-разному. Надо быстро вносить корректировки, решать огневые задачи и попадать. У нас задача поразить все мишени. Мы стараемся, выполняем свою задачу.

- А сейчас как удалось отстрелять?

- Мы поразили все мишени. Ни единого промаха. Без штрафных кругов. Все прошло на «ура». Напряжение чувствуется. Стресс нервы, паника. Не дай бог что случится. Надо принимать быстрые решения и устранять все эти нюансы.

Механик-водитель машины, Дмитрий Федоров:

- Дмитрий, расскажите, пожалуйста, об особенностях прохождения трассы.

- Особенности у нас начались еще с подготовки техники, сегодня надо проходить два круга. Для техники это большое напряжение, поэтому старались на первом круге не напрягать машину, все препятствия до стрельбы пройти аккуратно, чтобы экипаж машины не растрясло и наводчик спокойно приехал на стрельбу.

- На ваш взгляд, какие препятствия особенно требуют внимания.

- Мне кажется, больше всего требуют внимания косогор и трамплины. Стараешься аккуратно пройти, чтобы экипаж не получил повреждения.

- На каких скоростях движется машина?

- На прямых участках дороги до 80 км/ч удастся ее разогнать.

Решение о том, на какой технике принимать участие в соревнованиях, команды-участницы принимали самостоятельно. Команда Китая традиционно использовала технику собственного производства.

Результаты гонки преследования со стрельбой станут известны сегодня вечером. Принимать решение будет жюри, состоящее из 21 судьи - по одному представителю от стран-участниц.

Всего в соревнованиях по полевой выучке «Десантный взвод-2019», проходящих в Псковской области в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2019», участвуют представители 21-й страны. Накануне десантники соревновались в марш-броске на 10 километров с тремя огневыми рубежами, на котором им предстояло совершить по пять выстрелов из стрелкового оружия из различных положений (лежа, с колена и стоя), гранатометчики выполнили по одному выстрелу на каждом из огневых рубежей. По итогам биатлона, первое место завоевала команда Российской Федерации с результатом 1 час 00 минут. Второй результат показали десантники из Беларуси, показавшие итоговое время 1 час 11 минут 11 секунд. Третье место у десантников из Китая, с результатом 1 час 13 минут 19 секунд.

Церемония закрытия соревнований «Десантный взвод-2019» состоится 13 августа на полигоне «Завеличье». Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области организует дополнительные бесплатные шаттлы с остановками: полигон «Завеличье», 10 школа, ул. Юбилейная, магазин «Маяк», ул. Маргелова, полигон «Завеличье». Кроме того, к месту проведения армейских игр можно будет добраться на городском автобусе № 19, маршрут которого будет продлен до полигона «Завеличье», а также пригородными автобусами № 107 и № 107-Э, следующими по маршруту «Псков - Палкино».