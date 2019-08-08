Общество

На «Десантном взводе» российские десантники снова бьют рекорды

На полигоне «Завеличье» 76-й дивизии на конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимый в рамках «АрМИ-2019», состоялась эстафета отделений с преодолением полосы препятствий и стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства обороны РФ, на данном этапе десантники из 21 страны соревновались в преодолении 5-километровой дистанции с полосой препятствий и стрельбой из различных положений на огневых рубежах.

Российская команда уверенно прошла всю дистанцию с результатом 1 час 16 минут и 49 секунд, установив рекорд дисциплины конкурса, и заняла первое место. На втором месте, с результатом 1 час 18 минут 01 секунд команда десантников из Китая. Третье место заняли военнослужащие Беларуси, показавшие время 1 час 23 минуты 23 секунды.