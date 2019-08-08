Общество

Участники «Десантного взвода» познакомились с достопримечательностями Псковской области

Участники конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящего в рамках «АрМИ-2019», познакомились с культурными достопримечательностями Псковской области и Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минобороны, участники конкурса были разделены на группы, в составе которых посетили Псковский кремль, Изборск, Печорский монастырь и город Остров.

В частности, команды Венесуэлы, Ирана и Беларуси посетили Изборскую крепость, в ходе которой познакомились с ее многовековой историей, ведущей свою летопись с XII века, ознакомились руинами крепости, отреставрированными стенами Кремля и его башен, прошли по внутренним ходам каменных крепостных стен, где расположены бойницы защитников крепости, ниши для оружия и военных орудий. Посетили Собор Рождества Христова, Труворово городище.

Особый интерес у десантников трех стран вызвали Словенские ключи – удивительное сочетание родников, водопадов, зелени, каменных уступов и Городищенское озеро. «В Пскове я уже во второй раз», - отметил руководитель делегации Венесуэлы полковник Мануэль Марухо. - Я также был здесь на Конкурсе в прошлом году. И каждый раз приезжая сюда я с нетерпением жду встречи с русской культурой, ее незабываемой атмосферой. Нам очень нравятся российские исторические и архитектурные памятники, кухня и вся обстановка, которая царит на конкурсе. Организаторами все сделано на высшем уровне».

Завтра на конкурсе заключительный день соревнований, в ходе которого участникам предстоит соревноваться в эстафете на боевых машинах и индивидуальном прыжке на точность.