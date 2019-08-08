Общество

Заключительные состязания в рамках конкурса «Десантный взвод» пройдут в Псковской области 12 августа

12 августа на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные», аэродроме «Шабаны» и площадке приземления «Кислово» Псковской области стартует заключительная часть четвертого этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках «АрМИ-2019».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минобороны от каждой команды участвуют по 3 экипажа. Гонка будет проходить по установленному замкнутому маршруту в индивидуальном порядке (каждый экипаж команды проходит один круг). Очередность старта и порядок показа целей определяется жеребьевкой.

В эстафете на боевых машинах будут соревноваться лучшие экипажи конкурса. Российские экипажи стартуют вместе с командами Беларуси и Китая.

Экипажам на боевых машинах предстоит поочередно преодолеть препятствия. После старта боевым машинам предстоит преодолеть бревно, участок маневрирования, противотанковый ров, после чего, на огневом рубеже, загружают 12 бронебойно-трассирующих снарядов к 30-мм автоматической пушке, 18 патронов к спаренному пулемету (из них 7 трассирующих) и выйдут на рубеж открытия огня. В случае промаха, боевой машине предстоит пройти по одному штрафному кругу за каждую непораженную мишень. После чего на дистанции будет преодолен скоростной участок, косогор, брод, проход в минно-взрывном заграждении, трамплин и колейный мост.

Результат взвода складывается из общего времени прохождения маршрута всеми экипажами команды.

Параллельно с эстафетой десантникам предстоит соревноваться в «индивидуальном прыжке на точность». Для совершения прыжка участниками Конкурса используются управляемые парашютные системы классификации «крыло» «Арбалет-1» и «Лесник» российского производства. Прыжки с парашютом выполняются из вертолета Ми-8 с высоты 1200-1300 м с интервалом отделения парашютистов от воздушного судна не менее трех секунд и стабилизированным снижением (свободным падением) не менее трех секунд Команды оцениваются по количеству парашютистов, приземлившихся в круг диаметром 10 м.