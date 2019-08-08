Общество

В эстафете на боевых машинах российские десантники не оставили своим соперникам ни единого шанса

12 августа на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные», состоялась заключительная часть четвертого этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящего в Псковской области в рамках «АрМИ-2019».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минобороны, в эстафете от каждой команды приняло участие по 3 экипажа. Гонка проходила по установленному замкнутому маршруту, протяженностью 5 километров в индивидуальном порядке (каждый экипаж команды проходил по одному кругу).

Экипажи боевых машин поочередно преодолевали препятствия: бревно, участок маневрирования, противотанковый ров. После чего, на огневом рубеже, загрузили по 12 бронебойно-трассирующих снарядов к 30-мм автоматической пушке и по 18 патронов к спаренному пулемету (из них 7 трассирующих) и вышли на рубеж открытия огня. В случае промаха, боевой машине предстояло пройти по одному штрафному кругу за каждую не пораженную мишень.

«Для наводчика была сложность - это стрельба, потому что есть боковой ветер, после каждого выстрела снаряд летит в разные места, приходится корректировать. На одну мишень мы только два патрона затратили, а так все поражали с первого выстрела. Также трамплины, при их прохождении задача командира - крепко держаться внутри, а механика- водителя - технически правильно преодолеть это препятствие, то есть маневры все-таки главное», - отметил командир боевой машины российской команды младший сержант Александр Каравай.

Далее на дистанции был преодолен скоростной участок, косогор, брод, проход в минно-взврывном заграждении, трамплин и колейный мост с дальнейшим финишем.

«Сегодня на мои плечи возлегла ответственность стартовать. Было тяжело, сильно волновался, но мастерство не подвело: на участке маневрирования оторвался от преследователей и уехал на стрельбу первым, чтобы наводчик-оператор отстрелял спокойно, уже не чувствуя сзади, что нас подпирают. Мы на своей земле и мы не собирались никому уступать», - сообщил после финиша механик-водитель боевой машины российской команды гвардии рядовой Дмитрий Федоров.

По итогам эстафеты лучшее время показала российская команда, которая с результатом 23 минуты 51 секунда заняла первое место, на втором месте десантники из Беларуси, отставшие от россиян на 4 минуты 01 секунду, третьими, с результатом 31 минута 45 секунд стала команда Китайской Народной Республики.

Сегодня на полигоне «Завеличье» Псковского десантно-штурмового соединения состоится торжественное закрытие конкурса.