Общество

Десантники из Беларуси стали лучшими в прыжках с парашютом на точность

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящего в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2019», команды завершился этап «Индивидуальный прыжок с парашютом на точность.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минобороны, десантники из 21 страны соревновались на аэродроме «Шабаны» и площадке приземления «Кислово» в Псковской области, определяя сильнейшего.

От каждой команды в этапе приняли участие по три представителя.

Прыжки с парашютом выполнялись из вертолета Ми-8 с высоты 1200-1300 м с интервалом отделения парашютистов от воздушного судна не менее трех секунд и стабилизированным снижением (свободным падением) не менее трех секунд.

Попадание парашютиста ногой в ленту, обозначающую границу круга, засчитывалось как попадание в круг. При одинаковом количестве парашютистов команд, попавших в круг, победитель определялся по точности приземления от центра круга и по сумме штрафных балов. При определении точности приземления парашютистов измерялось расстояние от центра круга до точки первого касания парашютистом земли при попадании в круг.

Точность приземления оценивалась в баллах – расстояние от центра в метрах с точностью до сотой части (до сантиметров). Баллы участников команды суммировались и с учетом штрафных баллов составляли результат команды. Команда с наименьшим количеством баллов стала победителем.

Соревновались десантники на управляемых парашютных системах типа «крыло» российского производства «Арбалет-1» и «Лесник».

По итогам состязаний лучший результат в дисциплине - 1 балл, показали десантники из Беларуси, на втором месте, с результатом 2 балла, парашютисты из Казахстана, третьими стали представители Китайской Народной Республики, показавшие результат 4 балла. Российская команда с результатом 11 баллов заняла 4 место.

Сегодня на полигоне «Завеличье» Псковского десантно-штурмового соединения состоится торжественное закрытие конкурса.