Общество

Псковского медведя Прошу выпустят в Коми, а Поля пока что останется в прибалтийских лесах

В ночь на среду в Валгаском уезде Эстонии был пойман один из двух медведей, перебравшихся через границу из Псковской области. После первичного осмотра его доставили в Таллинский зоопарк. Здесь косолапый будет дожидаться оформления документов - вскоре его отправят обратно в Россию, сообщает ERR.

«Он забирался в жилые помещения. Несколько дней назад забрался на хутор и перевернул банку с краской, забирался в охотничьи домики, переворачивал там вещи. Такое чувство, что речь идет о бывшем цирковом животном, его умения восхищают», – рассказал глава бюро Департамента окружающей среды Аймар Ракко.

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Проша был воспитан людьми по специальной методике. Его и его сестру Полю спасли в Псковской области после того, как они осиротели в ходе лесозаготовочных работ. Реабилитация медведей предусматривала минимальный контакт с людьми, и в 2017 году их выпустили на волю. До этого года никто медведей не видел, но, видимо, с места обитания их спугнул какой-то большой медведь, и косолапые, перебравшись в Эстонию, вышли к людям. Если Поля пропала в лесах, то для поимки Проши развернули целую поисковую операцию. Нашли медведя в деревне Кулли.

Медведя усыпили и переправили в Таллинский зоопарк. Фото: ERR

«Мы сделали ему усыпляющий укол в бедро. Медведи сразу не засыпают, и этот медведь побежал к ближайшей помойке, схватил мешок и отправился с ним к краю леса под сосну лакомиться, где и уснул. Там мы его и поймали», – сообщил ветеринар Мадис Лейвитс.

Медведя перевезли в Таллинский зоопарк, где косолапый хищник уже вовсю осваивается в своей новой клетке. Проша чувствует себя хорошо, очень активен, любознателен и не боится людей.

«Медведь прибыл сюда сегодня утром на трейлере в специальной клетке. Мы поместили его в карантин. Он там должен находиться некоторое время, посетителям мы его показывать не можем и в дальнейшем переправим его в Россию», – сказал куратор коллекции Таллинского зоопарка Тынис Тасане.

Сотрудники российского Центра спасения медвежат, воспитавшие косолапого, считают, что его можно повторно реабилитировать. Для этого важно подготовить все документы для транспортировки зверя до зимы, чтобы в спячку зверь ушел уже в дикой природе, вдали от людей. И весной проснется уже дикий зверь, который не пойдет к людям.

«В Эстонии очень густонаселенная территория, поэтому медведю проще выйти к людям. У нас есть обширные территории в 200-250 километров, где люди не живут и расстояния достаточно, чтобы попытаться повторно реабилитировать медведя. Выпускать будут в республику Коми, где для этого подготовлены места», – объяснил директор Центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов.

Сестра Проши, медведица Поля, если не будет показываться людям на глаза, останется жить в эстонских или латвийских лесах.