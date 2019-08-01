Происшествия

Жители Эстонии жалуются на нашествие псковских медведей. ВИДЕО

Жители Эстонии жалуются на нашествие псковских медведей. Животные пришли из лесов Псковской области и тревожат местное население, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Два бурых медведя перешли границу и начали разгуливать по эстонской волости Валга в конце июня. Именно в этом время и стали поступать первые сообщения от местных жителей. По их словам, в поисках пищи звери грабили сады, потрошили мусорные баки, а однажды даже разбили окно магазина.

Бродячие медведи - это Поля и Проша. Несколько лет назад осиротевших малышей нашли в лесах Псковской области во время лесозаготовительных работ. Их вырастили в российском центре по реабилитации медведей в Тверской области и выпустили на волю в Стругокрасненском районе в 2017 году.

Как сообщают эстонские СМИ, сейчас департамент окружающей среды Эстонии хочет поймать, досаждающих местным зверей и вернуть на родину. В России для возвращения животных начали готовить документы. Временно приютить медведей готов Таллиннский зоопарк.

Фото и видео: «Первый Псковский»