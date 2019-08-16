Общество

Михаил Ведерников поприветствовал участников всероссийского форума «За ЗОЖ»

В Пскове проходит всероссийский открытый общественно-профессиональный форум «За ЗОЖ» и всероссийская практическая конференция «Современные подходы, технологии, модели и практики по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, форум открыл сегодня, 24 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Поприветствовав гостей форума, он отметил, что ему «приятно видеть столько живых глаз и здоровых людей в субботу утром».

Он напомнил, что сегодня началась серия спортивных мероприятий, в том числе «Гвардейская битва», которую проводят совместно с дивизией, и силовой чемпионат мира по воркауту. Губернатор предложил участникам форума обязательно посетить эти зрелищные мероприятия. «Безусловно, спорт это одна их ключевых составляющих здорового образа жизни и регулярная физическая активность необходима людям, и это надо сделать хорошей привычкой», - подчеркнул Михаил Ведерников.

При этом он обратил внимание, что первое и принципиальное важно условие здорового образа жизни - это осознанность своих поступков. Кроме контроля за телом, должен быть контроль за мыслями, напомнил он и привел знаменитые слова Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно.

«Не менее важно, что сильная личность - единственная защита от современных вызовов общества, - заметил губернатор. - Универсального рецепта нет, все мы разные, но для собственного развития полезно общаться с сильными людьми и прислушиваться к их советам. Форум дает такую возможность.»

Он сказал, что организаторы рады встречать множество гостей из 15 регионов, а в режиме онлайн - участников еще больше. Он выразил надежду, что в плотном графике участников найдется время и для того, чтобы погулять по центру города, где расположены 10 памятников ЮНЕСКО.

«Сегодня меропритяе пилотное, но, если организаторы не будут возражать, мы дадим форуму псковскую прописку и приложим финансовые возможности, чтобы провести его в будущем году на еще более высоком уровне», - подчеркнул губернатор.