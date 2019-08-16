Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Летние скидки на шубы!
Организация активного отдыха
Учи язык
Как помыть машину бесплатно?
Дом от А до Я
О протестах и оппозиции
Женщина на рыбалке: экипировка
Шерше ля фам
Об «успехах» импортозамещения
Мини-юбки под запретом
Как жить комфортнее
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.08.2019 18:115 «Акценты» Донецкого: Декларация чести, перевернутая попа и три «самурая» 24.08.2019 11:420 Михаил Ведерников поприветствовал участников всероссийского форума «За ЗОЖ» 24.08.2019 11:390 Псковская область попала в тройку регионов-лидеров по сорванным госзакупкам лекарств 24.08.2019 11:320 Великолукские градоначальники поздравили горожан с Днем города 24.08.2019 11:120 Авиамодельный фестиваль и астрофорум пройдут сегодня на горе Соколиха 24.08.2019 09:430 Динамичного развития и процветания пожелал Великим Лукам Сергей Гусев в День города
 
 
 
Самое популярное 21.08.2019 22:243 Оксана Федорова разочаровала поклонников «безразмерными» штанами 21.08.2019 17:2415 Шерше ля фам, или Что же будет с городом и с ними - 2 22.08.2019 09:411 В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса Псков - Москва 21.08.2019 12:272 Девочка-подросток пропала в Пскове 21.08.2019 09:380 В Гидрометцентре спрогнозировали теплый сентябрь
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников поприветствовал участников всероссийского форума «За ЗОЖ»

24.08.2019 11:42|ПсковКомментариев: 0

В Пскове проходит всероссийский открытый общественно-профессиональный форум «За ЗОЖ» и всероссийская практическая конференция «Современные подходы, технологии, модели и практики по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, форум открыл сегодня, 24 августа, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Поприветствовав гостей форума, он отметил, что ему «приятно видеть столько живых глаз и здоровых людей в субботу утром».

Он напомнил, что сегодня началась серия спортивных мероприятий, в том числе «Гвардейская битва», которую проводят совместно с дивизией, и силовой чемпионат мира по воркауту. Губернатор предложил участникам форума обязательно посетить эти зрелищные мероприятия. «Безусловно, спорт это одна их ключевых составляющих здорового образа жизни и регулярная физическая активность необходима людям, и это надо сделать хорошей привычкой», - подчеркнул Михаил Ведерников.

При этом он обратил внимание, что первое и принципиальное важно условие здорового образа жизни - это осознанность своих поступков. Кроме контроля за телом, должен быть контроль за мыслями, напомнил он и привел знаменитые слова Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно.

«Не менее важно, что сильная личность - единственная защита от современных вызовов общества, - заметил губернатор. - Универсального рецепта нет, все мы разные, но для собственного развития полезно общаться с сильными людьми и прислушиваться к их советам. Форум дает такую возможность.»

Он сказал, что организаторы рады встречать множество гостей из 15 регионов, а в режиме онлайн - участников еще больше. Он выразил надежду, что в плотном графике участников найдется время и для того, чтобы погулять по центру города, где расположены 10 памятников ЮНЕСКО.

«Сегодня меропритяе пилотное, но, если организаторы не будут возражать, мы дадим форуму псковскую прописку и приложим финансовые возможности, чтобы провести его в будущем году на еще более высоком уровне», - подчеркнул губернатор.

Теги: #ЗОЖ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Минздрав предлагает работодателям проверять сотрудников на алкоголь и урезать зарплату курящим. Одобряете ли вы такие меры?
В опросе приняло участие 669 человек
24.08.2019, 11:420 Михаил Ведерников поприветствовал участников всероссийского форума «За ЗОЖ» 24.08.2019, 11:390 Псковская область попала в тройку регионов-лидеров по сорванным госзакупкам лекарств 24.08.2019, 11:320 Великолукские градоначальники поздравили горожан с Днем города 24.08.2019, 11:120 Авиамодельный фестиваль и астрофорум пройдут сегодня на горе Соколиха
24.08.2019, 10:480 Родственники не поверили угрозам псковича, а затем нашли его мертвым 24.08.2019, 10:260 Душа острова: вспоминая старца Николая Гурьянова 24.08.2019, 10:070 Контрактник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ подорвался на мине в Чечне 24.08.2019, 09:430 Динамичного развития и процветания пожелал Великим Лукам Сергей Гусев в День города
24.08.2019, 09:210 В Печорском районе пройдет 2-й этап областного чемпионата по маунтинбайку 24.08.2019, 08:560 В Великих Луках 24 и 25 августа празднуют День города 24.08.2019, 04:160 Великолучане обыграли петербуржцев в первенстве России по футболу 24.08.2019, 03:430 Портрет в три четверти века
23.08.2019, 23:421 В ДТП около кафе «Березка» в Пскове иномарка сбила двух мужчин. ФОТО 23.08.2019, 23:100 В Пскове обсудили пожарную безопасность на избирательных участках 23.08.2019, 22:390 Минтруд РФ повысил прожиточный минимум 23.08.2019, 22:080 Труп 93-летнего пенсионера нашли в Великих Луках
23.08.2019, 22:011 Торжественное мероприятие в честь 75-летия Псковской области. ФОТО 23.08.2019, 21:271 «Псковпассажиравтотранс» предупредил о внеплановой задержке продажи проездных 23.08.2019, 21:220 Транспортная прокуратура усомнилась в безопасности железнодорожных путей Новосокольнической дистанции 23.08.2019, 21:020 Ученые: Владельцы собак реже страдают ожирением
23.08.2019, 20:420 Губернатор Ленобласти поздравил жителей Псковской области с 75-летием региона 23.08.2019, 20:250 В Пскове состоялся митинг в честь 76-й годовщины Курской битвы. ФОТО 23.08.2019, 19:490 Любовные письма с упоминанием Пскова продали за 1,1 млн рублей 23.08.2019, 19:301 Совет профсоюза работников образования обсудил предложения по изменению системы оплаты труда педагогов
23.08.2019, 19:100 Умер один из богатейших людей мира 23.08.2019, 18:520 Псковские и петербургские футболисты сыграли вничью в шестом туре ПФЛ 23.08.2019, 18:414 Высиживать не нужно, нужен результат - Денис Иванов об инициативе по сокращению рабочей недели 23.08.2019, 18:390 В Пскове впервые состоится персональная выставка живописи Игоря Григорьева
23.08.2019, 18:261 В 2019 году продукты в России дорожали в полтора раза быстрее, чем в Евросоюзе 23.08.2019, 18:120 В Пскове открылась выставка «Подвиг после войны» 23.08.2019, 18:050 Небольшой дождь возможен завтра в Псковской области 23.08.2019, 17:520 В Псковской области намерены усилить информирование о проводимых аукционах и торгах
23.08.2019, 17:450 ПсковГУ приглашает на курс по моделированию и пошиву женской одежды 23.08.2019, 17:390 Повышение зарплат чиновников обсудили члены ассоциации муниципальных образований Псковской области 23.08.2019, 17:251 Бесплатный мастер-класс по фотографии прошел в псковском Молодежном центре 23.08.2019, 17:050 Алименты в 70 тысяч рублей оплатил должник из Острова
23.08.2019, 16:520 Жилищные вопросы рассмотрела Елена Полонская в партийной «Семейной приемной» 23.08.2019, 16:520 Директора компании «Славянский тур» Изабеллу Коваль наградили Почетной грамотой Совета Федерации за большой вклад в развитие туризма в регионе 23.08.2019, 16:400 В Псковской области будут говорить о сохранении культурного наследия народов России в рамках фестиваля «Финно-угорский транзит» 23.08.2019, 16:323 Петербургские футбольные фанаты взбудоражили псковичей
23.08.2019, 16:280 В бесплатной экскурсии, приуроченной ко Дню Российского Флага, приняли участие 47 человек 23.08.2019, 16:246 Псковский завод «Титан-Полимер» и ПсковГУ обсудят с экспертами возможности кооперации науки, производства и образования 23.08.2019, 16:230 Год тюрьмы получил пскович за незаконное приобретение и хранение амфетамина 23.08.2019, 16:120 Александр Котов поблагодарил современников за любовь к родному краю
23.08.2019, 16:060 Губернатор поможет псковичке в приватизации служебного жилья 23.08.2019, 16:010 Три поездки в Псково-Печерский монастырь организует экскурсионный центр «Троицкий» в престольный праздник Успения 23.08.2019, 16:000 В связи с производством дорожных работ на участках федеральных трасс Р-56 и М-9 в Псковской области движение организовано в реверсивном режиме 23.08.2019, 15:562 Поздравление Михаила Ведерникова с 75-летием со дня образования Псковской области. СТЕНОГРАММА
23.08.2019, 15:360 ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК 23.08.2019, 15:270 Вывоз отходов с острова Колпина начнется до середины сентября 23.08.2019, 15:241 По поручению губернатора детско-юношеская школа «Ника» получит экипировку для команды 23.08.2019, 15:240 На Псковской ГРЭС прошел День открытых дверей
23.08.2019, 15:191 В пушкиногорской деревне Поляне появится стабильная мобильная связь 23.08.2019, 15:180 Миллениалы и монахи: чем уникален опыт «Волонтеров наследия» в Псковской области 23.08.2019, 15:010 В Управлении Росгвардии по Псковской области прошел конкурс детских рисунков 23.08.2019, 14:590 Житель Бежаницкого района избил и изнасиловал 77-летнюю пенсионерку
23.08.2019, 14:531 Кофе, Пушкин, Tele2: стирая границы общения 23.08.2019, 14:521 Псковичи могут бесплатно привиться от гриппа у «Империала» 23.08.2019, 14:411 Братьев-великолучан поместили под домашний арест за выращивание 450 кустов конопли в Бежаницком районе 23.08.2019, 14:310 В Уголовно-исполнительной инспекции города Пскова состоялось межведомственное профилактическое мероприятие «Родительское собрание»
23.08.2019, 14:180 Триколор пронесли по набережной Себежа 23.08.2019, 14:060 За незаконную вырубку в Псковском районе взыскали около полмиллиона рублей 23.08.2019, 13:590 В Пскове и Великих Луках к 75-летию Псковской области открылась фотовыставка достопримечательностей 23.08.2019, 13:560 Руководителя крестьянского фермерского хозяйства в Дедовичском районе оштрафовали за нарушение ТК РФ
23.08.2019, 13:494 Торжественный прием губернатора в честь 75-летия образования Псковской области прошел в Приказной палате 23.08.2019, 13:451 Опрос выявил большое количество сторонников самолечения среди россиян 23.08.2019, 13:301 25 лет назад вышел указ о разработке и создании государственной автоматизированной системы «Выборы» 23.08.2019, 13:221 53-летняя невельчанка украла планшет у мерчендайзера в Великих Луках
23.08.2019, 13:151 Переезд на улице Железнодорожной в Пскове закроют на ремонт 23.08.2019, 13:111 Зарплата менеджера по развитию в Пскове почти в два раза меньше коллег в Москве 23.08.2019, 13:080 Великолучанке во время бытовой ссоры нанесли несколько ножевых ранений в голову 23.08.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»
23.08.2019, 12:563 «Акценты» Донецкого: В поисках мэра, ЮНЕСКО как бренд и Юлия Пересильд из Ада 23.08.2019, 12:314 Сегодня многое делается не только для сохранения истории региона, но и для его развития - Александр Козловский 23.08.2019, 12:294 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новый детсад в ЖК «Европа» 23.08.2019, 12:221 Опубликована программа чемпионата мира по воркауту в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.