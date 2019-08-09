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Алкоголь, табак, наркотики можно заменить только одним - жизнью: митрополит Псковский и Порховский Тихон

В рамках всероссийского открытого профессионально-общественного форума «За ЗОЖ», который в эти дни проходит в Пскове, митрополит Псковский и Порховский Тихон в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал свое мнение относительно значимости этого мероприятия для региона и страны в целом.

«Псковская область для нас, конечно, совершенно особенная, это предмет и место нашей заботы, - подчеркнул владыка. – Поэтому, когда встал вопрос о проведении форума, посвященного пропаганде здорового образа жизни, мы попросили, чтобы он прошел именно в Пскове. Очень важно, чтобы наши молодые люди смогли увидеть: это не просто какая-то бюрократическая история для отчетности. Радостно, что здесь так много псковичей, которые что-то интересное найдут здесь для себя и дальше расскажут своим сверстникам».

Отвечая на вопрос о том, что же может стать достойной альтернативой вредным привычкам, митрополит Тихон ответил, что алкоголь, табак, наркотики можно заменить только одним - жизнью.

«Ни для кого не секрет, что люди, которые переступают грань разумного, становятся проклятием для самих себя и своих близких. Причем переступить эту грань очень легко, человек сам этого не замечает, - заметил владыка. - Каждый из нас знает несчастных, абсолютно спившихся людей, которые говорят, что они не пьяницы. Это помрачение ума. Хуже нет морализировать на эту тему, хуже нет читать нравоучения, но напомнить и показать всю опасность этой грани, мне кажется, совершенно необходимо. Это то, чем мы сейчас и занимаемся».

Митрополит Тихон рассказал, что по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в ближайшее время в школах региона будут представлены уроки для старшеклассников в рамках программы «Основы безопасности жизнедеятельности», на которых ребята увидят необычные ролики социальной рекламы. В 2009 году они были созданы антиалкогольным проектом «Общее дело» и кинокомпанией «Мастерская» по инициативе и под руководством владыки Тихона, бывшего тогда наместником Сретенского монастыря. Ролики транслировали по центральному телевидению. Некоторые из них показали и на пленарном заседании форума 24 августа.

«Они увлекательные, интересные, они тяжелые, по-настоящему страшные, но они отражают действительность, - сказал митрополит. - Посмотрев их, ребята уже сами задумаются, устремляются ли они со спринтерской скоростью по этому страшном пути или все таки они включают рассудок и берут ответственность за свою жизнь, за жизнь своих близких, своих будущих детей, семей, за саму Россию».

Говоря о планирующихся результатах форума, митрополит Тихон отметил, что пока организаторы ждут от него преимущественно заинтересованности молодежи в том, что есть некий образ жизни, есть некие интересные увлекательные занятия, которые могут сделать их счастливыми. «Это для начала. А дальше каждый найдет себе применение, дело по душе», - резюмировал владыка.

Напомним, сегодня, 24 августа, в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» продолжаются мероприятия в рамках всероссийского общественно-профессионального форума «За ЗОЖ».