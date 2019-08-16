Общество

Андрей Малахов объяснил участникам форума «За ЗОЖ», почему выглядит лучше сверстников

Известный телеведущий Андрей Малахов передал физкультпривет участникам форума «За ЗОЖ», который проходит с 23 по 25 августа в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, видеоприветствие продемонстрировали сегодня, 24 августа, на открытом пленарном заседании форума.



Фото: dni24.ru

«Слова здесь излишни, нужно подумать для себя, как далеко, долго и качественно вы хотите радоваться жизни и быть полезным себе, своей семье и стране, - сказал он в своем приветствии. - Мне 47 лет, я не курю, в лучшем случае выпью один два бокала в месяц, Новый год не превращается для меня в алкогольный праздник, наверное, поэтому я выгляжу чуть лучше, чем многие мои сверстники».

«Ваше тело - это ваш храм. Надо, чтобы не стыдно и не грустно было смотреть в зеркало с увеличением возраста. И по традиции - берегите себя и своих близких!», - заключил Андрей Малахов.